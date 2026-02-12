شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حماس النساء في حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي أحيته المطربة الشهيرة هدى عربي, بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن السلطانة أشعلت حماس النساء الحاضرات الحفل بوصلة رقص مثيرة قدمتها على أنغام أغنية “الهجروك علي”.. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

