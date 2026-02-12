هل يمكن للخالة استخدام تأشيرة الزيارة العائلية؟ وزارة الداخلية تجيب

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:24 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةهل يمكن للخالة استخدام تأشيرة الزيارة العائلية؟ وزارة الداخلية تجيب

هل يمكن عمل زيارة للخالة؟ وما هي شروط الأزمة للزيارة العائلية؟ قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بالشروط والإجراءات اللازم لاستخراج إذن زيارة لأفراد العائلة.

تسمح وزارة الداخلية السعودية للأقارب من الدرجة الأولى فقط من الزيارات العائلية، كما يسمح للمقيمين في المملكة بإجراء طلبات لزيارة أقاربهم من الدرجة الأولى فقط، فهل يُمكن عمل زيارة للخالة؟

لا تُعتبر الخالة من أقارب الدرجة الأولى، لهذا لا تُسمح المملكة السعودية بإمكانية طلب زيارة عائلية للخالة.

كما أن الفئات المسموح لها بالزيارة العائلية:

الأب والأم.

الابن والبنت.

الأخ والأخت.

الزوج أو الزوجة.

شروط الحصول على الزيارة العائلية

في حالة أن المتقدم لديه العديد من الزوجات فيجوز له إحضار زوجة واحدة فقط.

يجب أن يكون جواز سفر كل متقدم أو طالب تأشيرة ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

تطلب المملكة العربية السعودية من الزائر الحصول على تأشيرة عمل، فلا يُسمح لحامل تأشيرة الإقامة أو ما شابه بإصدار تأشيرة زيارة.

يجب عليه بختم استمارة طلب التأشيرة من وزارة الخارجية السعودية ثم توقيعها في مكان العمل أو الغرفة التجارية.

دفع رسوم إصدار التأشيرة