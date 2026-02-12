شرطة ولاية سنار تسير قافلة دعم وإسناد إلى جنوب كردفان عقب فك الحصار عن الدلنج وكادقلي

سيرت شرطة ولاية سنار، عبر إدارة التوجيه والخدمات، و بمشاركة شرطة المحليات ،قافلة دعم وإسناد متجهة إلى شرطة ولاية جنوب كردفان وقوات الإدارات المتخصصة العاملة هناك، وذلك عقب تحرير المنطقة وفك الحصار عن مدينتي الدلنج وكادقلي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإستقرار ودعم القوات النظامية في مناطق العمليات.

وتضمنت القافلة مواد تموينية واستهلاكية وأدوية ومستلزمات طبية، دعماً لمنسوبي الشرطة والقوات المتواجدة بولاية جنوب كردفان، ومساهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية والصحية التي خلفتها فترة الحصار والظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.

وقال اللواء شرطة/ عبداللطيف عوض بلام، مدير شرطة ولاية سنار، إن تسيير القافلة جاء نتيجة تنسيق محكم مع مديري الشرطة بالمحليات المختلفة وإدارة التوجيه والخدمات، مؤكداً أن المبادرة تعكس روح التضامن المؤسسي والتكامل بين أجهزة الشرطة على مستوى البلاد.

وأوضح اللواء بلام في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن القافلة تهدف إلى تخفيف المعاناة ودعم منسوبي الشرطة المتواجدين بولاية جنوب كردفان عقب فك الحصار، لافتاً إلى أن ما قُدم يمثل البداية لما يمكن تقديمه دعماً لزملائهم الذين ظلوا يؤدون واجبهم الوطني في ظروف بالغة التعقيد.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية في مختلف المحاور، وما أعقبها من بسط للأمن وعودة تدريجية لمظاهر الإستقرار في عدد من مناطق ولاية جنوب كردفان.

المكتب الصحفي للشرطة