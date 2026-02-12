الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - طريقة استرجاع البيانات في ابشر

تعتبر طريقة استرجاع البيانات في ابشر واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها المنصة لمواطنيها بشكل إلكتروني بسيط؛ بهدف التسهيل عليهم وتوفير مجهوداتهم وأوقاتهم، حيث تعمل المنصة على توفير العديد من الخدمات المعقدة بشكل إلكتروني أكثر بساطة نتعرف عليه من خلال موقع لحظات نيوز.

طريقة استرجاع البيانات في ابشر

من خلال ما يلي نتعرف على طريقة استرجاع البيانات في ابشر التفصيلية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر “من هنا“. ثم قم بالضغط على أيقونة “أبشر أفراد”. اضغط بعدها على أيقونة “نسيت كلمة المرور” الموجودة في أسفل بيانات تسجيل الدخول أمامك. سيتم حينها ظهور مجموعة من الخانات التي لا بد من تعبئتها بالمعلومات الصحيحة. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك. ثم قم بكتابة رقم الهاتف المحمول مع التأكد من أن الأرقام صحيحة. ثم قم بتدوين الرمز المرئي الظاهر أمامك على الشاشة. اضغط على أيقونة “التالي”. سيتم حينها ظهور صفحة يجب من خلالها اختيار سؤال من القائمة المنسدلة. أجب عن السؤال الذي قمت باختياره واضغط على أيقونة “التالي”. تأكد من إدخال كود التفعيل. سيتم إرسال كود التفعيل إلى هاتفك المحمول فقط بكتابته في المكان المخصص لذلك، ثم اضغط بعدها على أيقونة “موافق”. سيتم حينها ظهور مجموعة من الإرشادات من أجل كتابة كلمة مرور جديدة. قم بإعادة كتابة كلمة المرور مرة أخرى من أجل التأكيد واضغط على أيقونة “موافق”. سيتم ظهور رسالة تفيد بنجاح استعادة البيانات وتغيير كلمة المرور.

كيفية تسجيل الدخول في منصة أبشر

بعد الاطلاع على طريقة استرجاع البيانات في ابشر، يرجى العلم بأنه بإمكانك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول مباشرةً إلى موقع منصة أبشر “من هنا“. سجل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك. أدخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص لذلك. اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. اكتب كلمة المرور المؤقتة في المكان المخصص لها. اعمل على النقر على “تسجيل الدخول”.

طريقة التسجيل الجديد في أبشر

تتمثل طريقة التسجيل الجديد في أبشر في بعض الخطوات الإلكتروني البسيطة التي هي:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. اضغط على أيقونة “أبشر أفراد”. سيتم ظهور واجهة المنصة الرئيسية والتي تحتوي على العديد من الخيارات. اضغط على أيقونة “مستخدم جديد”. سيتم ظهور تحتوي على عدة خانات قم بتعبئتها بالبيانات المطلوبة. أدخل رقم الهوية الوطنية. أضف رقم الهاتف المحمول بالشكل الصحيح. اكتب اسم المستخدم باللغة الإنجليزية. حدد كلمة المرور الخاصة بك. أعد كتابة كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد. أدخل عنوان البريد الإلكتروني بشكل دقيق، ثم أعد كتابته مرة أخرى. اختر اللغة المفضلة بالنسبة لك. أدخل الرمز المرئي الموجود أمامك على الشاشة. أقر بالموافقة على كافة الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية. اضغط على أيقونة “التالي”. سيتم ظهور تبويب التحقق، وسيصلك رسالة نصية تصل إلى المستخدم وتحتوي على رمز التحقق فقم بإدخاله في المكان الصحيح لذلك. اضغط على أيقونة “تسجيل”.

خدمات أبشر الإلكترونية

من أهم خدمات منصة أبشر الإلكترونية ما يلي:

تجديد الهوية الشخصية.

استخراج بدل مفقود بشكل فوري.

الاطلاع على المستجدات من قبل وزارة الداخلية السعودية، حيث يتم الإعلان عنها عبر أبشر بشكل فوري.

الخدمات التي تتعلق بنقل الكفالة، أو بيانات الكفيل مع بعض المعلومات المهمة التي تخص الوافدين.

تجديد الإقامة والحصول عليها.

عمل إبلاغ عن أي وثائق رسمية تم فقدانها.

إصدار أو إلغاء التأشيرات سواء أكانت خاصة بالخروج النهائي أو الخروج المؤقت.

الحصول على البيانات الشخصية الدقيقة التي يتم استخدامها في الأوراق والمعاملات الحكومية والخاصة الرسمية.

في حال كنت قد نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاص بك على منصة أبشر الإلكتروني فلا داع للقلق، حيث يمكنك استعادة بيانات أبشر من خلال بعض الخطوات الإلكتروني البسيطة التي أتاحتها المنصة، والتي عملنا على بيانها تفصيلًا فيما سبق.

الأسئلة الشائعة

كيف ادخل أبشر برقم الهويه؟

من خلال تسجيل الدخول عبر الواجهة الرئيسية للموقع.

ما هو اسم المستخدم في نظام أبشر؟

اسم المستخدم في أبشر هو اسم باللغة الإنجليزية، ويُعتبر اسمًا غير مُكرر بين مُستخدمين، ويعمل المستفيد على اختياره وتكوينه في المرة الأولى للتسجيل.