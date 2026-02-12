الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - كيف يُمكن الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل؟ وما هي شروط الحصول على القرض؟ فنظرًا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص التي تحتاج إلى قروض بقيمة بسيطة كـ 30 ألف ريال وهكذا، فحرص بنك التنمية الاجتماعية عن توفير القروض للمواطنين السعوديين، سنوضح اليوم من خلال موقع لحظات نيوز كل ما يتعلق بهذا الأمر.

قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل

يُمكن الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية “من هنا“. كتابة كافة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. إرفاق كافة المستندات والأوراق التي تثبت أهلية الشخص المتقدم. التحقق من البيانات المُدخلة في الطلب ومراجعته وفي حالة التأكد من أن المتقدم مستوفي كافة الشروط سيحصل على 30 ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض 30 ألف

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدم استيفائها لكي يتمكن من الحصول على قرض 30 ألف جنيه، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الحد الأدنى لمن تقدم بطلب القرض 25 عام وأن يكون الحد الأقصى 55 عام وذلك عند تقديم طلب القرض.

على الشخص المتقدم بالطلب أن يكون من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن 2000 ريال سعودي.

أن يكون الحد الأقصى للدخل 12 ألف ريال في الشهر.

يكون الحد الأقصى لنصيب الفرد 3000 ريال شهريًا، ولا يتم حساب عدد الأفراد التي تزداد أعمارهم عن 24 عام من النفقة وذلك في حالة ما ل يكونوا مستقلين أو موظفين أو مؤهلين أو بنات غير موظفات أو متزوجات.

تقوم المرأة بتقديم طلب لكي تمكن من الحصول على قرض تمويل للأسرة لا سيما لو كانت مسؤولة أو أرملة عن طفل أو أكثر.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض 30 ألف

يوجد مجموعة من المستندات والأوراق التي يجب على المتقدم بالطلب تنفيذها لكي يتم قبول طلبه، وهذه الأوراق تتمثل في:

بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم ويشترط أن تكون صلاحيتها سارية.

نسخة من المستند الخاص بتأهيل المتقدم.

تقديم مستند كشف حساب من البنك بقيمة راتب المتقدم لكي يتمكن من الحصول على القرض.

رقم الإيداع المصرفي.

كشف حساب لأخر 3 أشهر.

تصريح بالبيانات من خلال وزارة الداخلية ويكون بصلاحية سارية.

كافة الوثائق التي تثبت الهوية الشخصية.

شروط تمويل استرداد الضمان الاجتماعي

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار لكي يتم استرداد الائتمان الاجتماعي، حيث يكون مبلغ التمويل من 18 إلى 60 ألف ريال، وهذا على حسب طبيعة العقار، وفيما يلي نعرض تلك الشروط:

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عام.

إبراز المستندات الخاصة بملكية العقار، وتكون الملكية عام واحد أو عامين، مع المحافظة على انتقال الملكية بين أقارب الفئة الأولى.

ألا تقل مدة الاعتماد عن 5 سنوات.

في حالة إعادة الترميم فيجب أن يكون قد مر 8 سنوات على الترميم، وألا تزيد المساحة عن 1000 متر مربع.

الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل يتم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة بالإضافة إلى الالتزام بالشروط التي ينص عليها البنك، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

أسئلة شائعة

ما هي الفئة المستهدفة من قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية؟

المواطنون السعوديون سواء الرجال أو النساء.

ما أنواع التمويل التي يتم تقديمها من بنك الضمان الاجتماعي؟

أنواع التمويل هي (قرض الأسرة – قرض الزواج – قرض كنف للأرامل – قرض ترميم العقارات).