شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير “البرهان” يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا

واصل رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, كسر البروتكول, الرئاسي كما جرت العادة عنده. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام سيادته وبتواضع كبير بالوقوف بسيارته بأحد شوارع مدينة دنقلا, بالولاية الشمالية, استجابة لطلب أحد المواطنين. وكان المواطن قد قام بتجهيز كوب عصير من الفواكه المشكلة لرئيس مجلس السيادة, وظل يناديه عند مرور موكبه بجانبه في الطريق. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد لبى “البرهان”, طلب المواطن ووقف ليأخذ منه العصير, بتواضع كبير نال به إشادة الجمهور على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

