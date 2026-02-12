رابط التسجيل في منصة إحسان وطريقة رفع وإيقاف الخدمات على ناجز وفرجت Nagez

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:24 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةرابط التسجيل في منصة إحسان وطريقة رفع وإيقاف الخدمات على ناجز وفرجت Nagez

رابط التسجيل في منصة إحسان وناجز وفرجت، قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مؤخرا بإطلاق رابط إلكتروني للتسجيل في منصة إحسان الخيرية، وذلك للتمكن من مساعدة الفقراء والمحتاجين والحصول على الخدمات المتنوعة الخاصة بالبرنامج المقدم ومستقبل وزارة العدل بأسهل الطرق الالكترونية، ونتعرف معكم على الرابط المباشر لتلك الخدمة وكيفية التسجيل في ناجز لرفع إيقاف الخدمات التي قد تواجههم أثناء التسجيل في منصة إحسان وكذلك كيفية التسجيل في فرجت لسداد الديون.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية.

لكن يرغب في التسجيل كمستفيد ومستخدم جديد عبر منصة إحسان الخيرية إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط التسجيل ehssan.org.sa من هنا .

كتابة البيانات المطلوبة في إمكان المخصص له مثل الاسم و رقم الهوية

كتابة رقم الهاتف الشخصي والحالة الاجتماعية.

واتباع باقي الخطوات المطلوبة لاستكمال التسجيل.

كما يمكن الاستعلام عن اي طلب او خدمة من خلال نفس الرابط باستخدام أيقونة الاستعلام، قم بإدخال رقم الهوية واختيار كلمة استعلام.

طريقة رفع إيقاف الخدمات على منصة ناجز

إذا ما تم إلغاء إيقاف بعض من الخدمات بقرارات قضائية عدلية بحسب المعايير والشروط، والتي تقتصر بإيقاف التعاملات المالية فقط ولا تشمل خدمات التعليم والصحة، يمكن إلغاء تلك القرارات حسب الخطوات التالية :

الدخول على موقع بوابة ناجز الإلكترونية najiz.moj.gov.sa

اختبار أيقونة التنفيذ.

تقوم لاستطلاع الطلبات ثم اختيار إجراءات للطلب.

اختيار رفع قرار إيقاف الخدمات

ويشمل ذلك حالة التعرض لعقوبة قضائية بسبب عدم سداد الديون المستحقة لقروض الدولة أو للأفراد، أو التهرب من سداد النفقات الزوجية، وفي تلك الحالات يحق صرف نصف الراتب ويحصل المديونين على ثلث الراتب، وبعد ذلك التسجيل بمنصة ناجز لرفع هذا الإيقاف.