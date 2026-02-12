تكنولوجيا: ارتفاع الأسعار قادم: تسريب كوري للأسعار يكشف تفاصيل جديدة حول Samsung Galaxy S26 و S26 Plus و S26 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح إطلاق Galaxy S26 و S26 Plus و S26 Ultra على بعد أقل من أسبوعين. وفي غضون ذلك، حدد تقرير من كوريا الجنوبية أن سلسلة Galaxy S26 ستباع رسمياً بسعر أعلى بكثير في أحد أسواق سامسونج الرئيسية.

وتبعد سامسونج أقل من أسبوعين عن استبدال Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra (بسعر حالي 759 دولاراً – مجدد على أمازون). وفي غضون ذلك، ظهرت تسريبات مختلفة تتعلق بسلسلة Galaxy S26. على سبيل المثال، شارك Evan Blass للتو عشرات الصور التي تفصل Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus و Galaxy S26 Ultra بألوان الإطلاق الأساسية الأربعة.

وبشكل منفصل، أشارت ET News إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون في الطريق للهواتف الذكية الرائدة من سامسونج. واستناداً إلى ضغوط التكلفة المستمرة في صناعة الذاكرة، تدعي ET News أن Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus و Galaxy S26 Ultra ستكون تكلفتها أكثر من سابقاتها في جميع المجالات. وهذا التقرير يتماشى مع تسريبات الأسعار السابقة في منطقة اليورو.

باختصار، ستبدأ سلسلة Galaxy S26 بسعر أعلى بنحو 9% مقارنة بطرازات العام الماضي في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، تأمل سامسونج في تعويض هذه الزيادة في السعر من خلال تقديم ترقيات تخزين مضاعفة في معظم الأسواق. ونتيجة لذلك، سيبدأ Galaxy S26 فعلياً بسعة تخزين 512 جيجابايت مقابل 1,254,000 وون كوري (حوالي 875 دولاراً) أو 999 يورو في منطقة اليورو خلال فترة الطلب المسبق لشركة سامسونج. ولم تصبح معلومات التسعير راسخة الآن فحسب، بل كذلك أوراق المواصفات الكاملة لهواتف سامسونج الرائدة القادمة. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمزيد من التفاصيل.

جالاكسي إس 25 جالاكسي إس 26 جالاكسي إس 25+ جالاكسي إس 26+ جالاكسي إس 25 ألترا جالاكسي إس 26 ألترا 256 جيجابايت 1,155,000 وون كوري

~ 805 دولار أمريكي 1,254,000 وون كوري

~ 875 دولار أمريكي 1,353,000 وون كوري

~ 945 دولار أمريكي 1,452,000 وون كوري

~ 1,015 دولار أمريكي 1,698,400 وون كوري

~ 1,185 دولار أمريكي 1,797,000 وون كوري

~ 1,251 دولار أمريكي 512 جيجابايت 1,298,000 وون كوري

~ 905 دولار أمريكي 1,460,000 وون كوري

~ 1,015 دولار أمريكي 1,496,000 وون كوري

~ 1,045 دولار أمريكي 1,660,000 وون كوري

~ 1,155 دولار أمريكي 1,841,400 وون كوري

~ 1,285 دولار أمريكي 2,000,000 وون كوري

~ 1,395 دولار أمريكي

المصدر: