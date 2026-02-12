تبدأ الشهر المقبل.. مسؤول بمجلس السلام يكشف عن مراحل نزع سلاح حماس

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول رفيع في مجلس السلام التابع لدونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار في غزة ، خلافاً للاعتقاد السائد، لم ينهار، وأنه على الرغم من المشاكل والنزاعات التي تتكرر، فإن كل شيء يسير كما هو مخطط له.

وأضاف المسؤول في حديث مع موقع "واي نت" العبري: "هناك بالطبع الكثير من المشاكل. إنه ليس حلاً سحرياً، لكن كل ما وضعناه كهدف قد تحقق كما هو مخطط له. لا يوجد شعور بأن إسرائيل تُعرقل الأمور أو تُماطل. كل شيء يسير على ما يرام".

وتابع: "تم إطلاق سراح المختطفين. تم فتح معبر رفح وهو يعمل. تم تعيين اللجنة الفنية بتوافق الجميع وستدخل غزة قريبًا. نحن نتجاهل الضوضاء في الخلفية ونعمل على جوهر الموضوع. ما يحدث الآن هو الانتهاء من التفاصيل الصغيرة لعملية نزع السلاح. هذه عملية جارية. في شهر مارس سيبدأ نزع السلاح. بمجرد بدء نزع السلاح، ستبدأ قوة الاستقرار، ISF، في التوسع.

خطة نزع سلاح حمـاس

وفي إشارة إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية السماح ل حماس بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة، قال المسؤول البارز في مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي: "هناك تسلسل هرمي لنزع السلاح، وآخر ما سيحدث هو إعادة الأسلحة الخفيفة“.

وتابع، "بطبيعة الحال، حماس غير مستعدة لإعادة جميع الأسلحة دفعة واحدة، ولذلك يطالبون بتأجيل إعادة الأسلحة الخفيفة حتى يتم إنشاء قوة أمنية متفق عليها في غزة تكون لها سلطة واحدة وسلاح واحد. لذلك تم الاتفاق على البدء أولاً بالأنفاق، ثم الانتقال إلى منشآت تصنيع الأسلحة، ثم إلى قذائف الآر بي جي والملاغمة، وأخيراً الأسلحة الخفيفة. سيكون هذا هو آخر شيء". وفق قوله

أمس، قبل لقائه مع ترامب في البيت الأبيض، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على انضمامه كعضو في مجلس السلام خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ومن غير المتوقع أن يشارك نتنياهو في الاجتماع الأول للمجلس في واشنطن، الذي سيعقد في 19 فبراير. وفق المسؤول

وقال المسؤول: ”ستقرر كل دولة المستوى الذي سترسله، رئيس الدولة أو وزير الخارجية. ليس من الواضح من سيمثل إسرائيل، ولكن على الأرجح لن يكون نتنياهو“. ”سيكون هذا اجتماعًا مهمًا لمواصلة تنفيذ الخطة“. وأشار إلى أنه سيتم في الاجتماع إصدار بيانات حول القرارات وستجرى مناقشة حول جمع الأموال.

المصدر : واي نت العبري - ترجمة سوا