جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - شهر رمضان صلاة التراويح تعد من الصلوات المحببة إلى قلب كافة المواطنين حيث يترقب الكثير من جميع أنحاء العالم هذه اللحظة العظيمة التي تضفي الطمأنينة والسكينة على قلوبهم كما يتميز الجدول بتنظيم محطم يتيح للمصلين فرصة الاستماع إلى نخبة من أئمة المسجد الحرام.

جدول صلاة التراويح رمضان 2026 في المسجد الحرام

من خلال السطور التالية سوف نتعرف على مواعيد صلاة التراويح في المسجد الحرام:

1- الليلة الأولى

الليلة الأولى من المسجد الحرام يترأسها كلًا من:

التسليمتان الأوليان: الشيخ ياسر الدوسري.

التسليمتان الثالثة والرابعة: الشيخ عبدالله الجهني.

الشفع والوتر: الشيخ عبدالرحمن السديس.

2- الليلة الثانية

بالنسبة إلى الليلة الثانية يتولاها عدة شيوخ في المسجد الحرام منهم:

التسليمتان الأوليان: الشيخ ماهر المعيقلي.

التسليمتان الثالثة والرابعة: الشيخ بندر بليلة.

الشفع والوتر: الشيخ ياسر الدوسري.

3- الليلة الثالثة

أما عن الليلة الثالثة يترأسها كلًا من:

التسليمتان الأوليان: الشيخ عبدالله الجهني.

التسليمتان الثالثة والرابعة: الشيخ عبدالرحمن السديس.

الشفع والوتر: الشيخ ماهر المعيقلي.

4- الليلة الرابعة

يتولى العديد من الشيوخ صلاة التراويح في الليلة الرابعة في المسجد الحرام ومنهم: