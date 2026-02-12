- 1/2
الخميس 12 فبراير 2026
ما كيفية التحقق من تفويض مراجعة قطاع؟ وما طريقة طباعة تفويض في ابشر؟ فقد قامت منصة أبشر بتقديم خدمة جديدة للمواطنين وهي التأكد من تفويض مراجعة القطاع، وتساعد هذه الخدمة على الاتفاق مع بعض الأشخاص على إنجاز أى مهام والاتفاق على مقابل معين بسبب عدم إمكانيتهم من عمل شئ معين، واليوم نتعرف على كيفية التفويض والتأكد منه من خلال موقع لحظات نيوز.
التحقق من تفويض مراجعة قطاع وطريقة طباعة تفويض في ابشر هي أحد الخدمات التي تقدمها المنصة، ولا يشترط سوى وجود حساب للمواطن على منصة أبشر، ويوفر المواطن العديد من الإجراءات التي يمكن أن تستغرق الكثير من الوقت فيها فى المؤسسات المختلفة مثل مكتب الجوازات او شهر العقاري، والخطوات كالتي:
- ادخل على الموقع الرسمي لأبشر “م.
- اضغط على الخدمات الإلكترونية.
- انقر على إدارة التفويض.
- اضغط على إصدار تفويض.
- اكتب كل البيانات التي يريدها الموقع (رقم الهوية- تاريخ الميلاد-اختيار المؤسسة الموجه لها التفويض-الخدمة التي يتم التفويض من اجلها).
- الضغط على ارسال.
- قم بقراءة البيانات مرة اخرى، عندما تتأكد من صحتها اضغط على ارسال الطلب.
- هاتفك سيستلم رقم لتأكيد الهوية، يرجى إعادة كتابته فى الخانة المخصصة له.
- يعلمك الموقع انه تم إتمام الطلب بنجاح.
شروط عمل تفويض مراجعة قطاع
هناك بعض الشروط التى تساعد إدارة أبشر فى هذه الخدمة، وهذه الشروط وضعت لحماية حقوق المواطنين أولًا، والتاكد أن كل إجراء رسمي يجري وفقُا إلى معايير منضبطة، والمعايير هي:
- يكون المفوض أكبر من 18 عامُا.
- التفويض يتم استخراجه من أجل مهمة معينة فقط.
- التفويض يحدث لشخص واحد فقط من اجل خدمة محددة، ولا يمكن تفويض أكثر من شخص لتنفيذ خدمة واحدة.
- المقيم مسموح له ان يصدر تفويض، ولكن لا يجب أن يكون مفوض له.
- لا يجب أن يصدر تفويض إلى شخص قد توفى أو على ذمة قضايا.
خدمات التفويض الإلكتروني
هناك بعض الخدمات المحددة يمكن أن نفعل لها تفويض إلكتروني، والخدمات هي:
- إصدار وتجديد الإقامة فى السعودية
- إصدار تصاريح السفر.
- توثيق تاشيرة الخروج والعودة.
- الإخطار عن فقدان جواز السفر.
- الإبلاغ عن فصل أو توظيف عمالة جديدة.
- مد تأشيرة الزيارة إلى أحد الأقرباء.
- استخراج تأشيرة خروج نهائي.
- إمكانية تجديد جواز السفر.
كل هذه الخطوات تساعدك على استثمار المزيد من الوقت فى مهمات أخرى قد تكون مهمة لحياتك الشخصية أو العملية، وهذا ما كانت تهدف له المملكة العربية السعودية أثناء وضع وتنفيذ اهداف رؤية 2030، لذلك يمكنك الآن عمل تفويض والإستعلام عنه من هاتفك فى خلال دقائق فقط.
اسئلة شائعة
كم يحتاج التفويض الإلكتروني للإصدار؟
فقط 24 ساعة.
هل يتم قبول التفويض من منصة ابشر؟
نعم