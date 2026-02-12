الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - رواتب الأفواج الأمنية مع البدلات 1447

إن وزارة المالية داخل السعودية من ضمن المؤسسات المميزة، التي تقوم بإصدار الرواتب في شتى المجالات مثل أفواج الأمن والعسكر التي جاءت حولها الكثير من الأسئلة، لذا نتناول عبر موقع لحظات نيوز رواتب الأفواج الأمنية مع البدلات، وسلم رواتب الجنود في الأفواج الأمنية.

إن وزارة المالية قد أعلنت رواتب الأفواج الأمنية مع البدلات والعلاوة السنوية إلى الضباط، والتي تتمثل بعملة الريال السعودي في الجدول التالي:

الدرجة الملازم الملازم أول النقيب الرائد 1 7590 8835 10600 13515 2 7970 9275 11095 13780 3 8350 9715 11590 14045 4 8730 10155 12085 14310 5 9110 10595 12580 14575 6 9490 11035 13075 14840 7 9870 11475 13570 15105 8 10250 11915 13835 15370 9 10630 12355 14100 15635 10 11010 12795 14365 15900 11 11390 13235 14630 16165 12 11770 13675 14895 16430 13 12150 14115 15160 16695 14 12530 14555 15425 16960 15 12910 14995 15690 17225 العلاوة السنوية 380 440 495-265 265

الدرجة المقدم العقيد العميد اللواء 1 14645 16520 18805 21390 2 15115 17110 19455 22120 3 15585 17700 20105 23580 4 16055 18290 20755 23580 5 16525 18880 21405 24310 6 16995 19470 22055 25040 7 17465 20060 22705 25770 8 17935 20650 23355 26500 9 18405 21240 24005 27230 10 18875 21830 24655 27960 11 19345 22420 25305 28690 12 19815 23010 25955 – 13 20285 23600 – – 14 20755 – – – العلاوة السنوية 470 590 650 730

سلم رواتب الجنود في الأفواج الأمنية

إن وزارة المالية السعودية قد صرحت عن رواتب الأفواج الأمنية مع البدلات والعلاوة السنوية إلى الجنود، والتي تتمثل بعملة الريال السعودي في الجدول الآتي:

درجة جندي الجندي عريف 1 3220 3395 3765 2 3350 3540 3940 3 3480 3685 4115 4 3610 3830 4290 5 3740 3975 4465 6 3870 4120 4640 7 4000 4265 4815 8 4130 4410 4990 9 4260 4555 5165 10 4390 4700 5340 11 4520 4845 5515 12 4650 4990 5690 13 4780 5135 5865 14 4910 5280 6040 15 5040 5425 6215 العلاوة السنوية 130 145 175

الدرجة وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء 1 4455 5260 6180 7215 2 4665 5510 6480 7575 3 4875 5760 6780 7935 4 5080 6010 7080 8295 5 5295 6260 7380 8655 6 5505 6510 7680 9015 7 5715 6760 7980 9375 8 5925 7010 8280 9735 9 6135 7260 8580 10095 10 6345 7510 8880 10455 11 6555 7760 9180 10815 12 6765 8010 9480 11175 13 6975 8260 9780 11535 14 7185 8510 10080 11895 15 7395 8760 10380 12255 العلاوة السنوية 210 250 300 360

بدلات الأفواج الأمنية السعودية

إن الأفواج الأمنية تحصل على بدلات معينة قد أعلنت عنها وزارة المالية في السعودية، والتي تتمثل بعملة الريال السعودي في الجدول التالي:

بدلات الأفواج الأمنية مبلغ البدلة بدل إرهاب من الراتب 25% بدل إعاشة 500 بدل نقل 500 بدل ميدان 500 بدل حظر 600 خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة 289

إن في نهاية الحديث عن رواتب الأفواج الأمنية قد عرضنا كافة المعلومات التي أعلنت عنها وزارة المالية في المملكة والتي سوف يحتاج إليها الموظفين من حيث الرواتب والبدلات والعلاوة السنوية للضباط والجنود.