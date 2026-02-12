الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - رواتب الأفواج الأمنية مع البدلات 1447
إن وزارة المالية داخل السعودية من ضمن المؤسسات المميزة، التي تقوم بإصدار الرواتب في شتى المجالات مثل أفواج الأمن والعسكر التي جاءت حولها الكثير من الأسئلة، لذا نتناول عبر موقع لحظات نيوز رواتب الأفواج الأمنية مع البدلات، وسلم رواتب الجنود في الأفواج الأمنية.
إن وزارة المالية قد أعلنت رواتب الأفواج الأمنية مع البدلات والعلاوة السنوية إلى الضباط، والتي تتمثل بعملة الريال السعودي في الجدول التالي:
|الدرجة
|الملازم
|الملازم أول
|النقيب
|الرائد
|1
|7590
|8835
|10600
|13515
|2
|7970
|9275
|11095
|13780
|3
|8350
|9715
|11590
|14045
|4
|8730
|10155
|12085
|14310
|5
|9110
|10595
|12580
|14575
|6
|9490
|11035
|13075
|14840
|7
|9870
|11475
|13570
|15105
|8
|10250
|11915
|13835
|15370
|9
|10630
|12355
|14100
|15635
|10
|11010
|12795
|14365
|15900
|11
|11390
|13235
|14630
|16165
|12
|11770
|13675
|14895
|16430
|13
|12150
|14115
|15160
|16695
|14
|12530
|14555
|15425
|16960
|15
|12910
|14995
|15690
|17225
|العلاوة السنوية
|380
|440
|495-265
|265
|الدرجة
|المقدم
|العقيد
|العميد
|اللواء
|1
|14645
|16520
|18805
|21390
|2
|15115
|17110
|19455
|22120
|3
|15585
|17700
|20105
|23580
|4
|16055
|18290
|20755
|23580
|5
|16525
|18880
|21405
|24310
|6
|16995
|19470
|22055
|25040
|7
|17465
|20060
|22705
|25770
|8
|17935
|20650
|23355
|26500
|9
|18405
|21240
|24005
|27230
|10
|18875
|21830
|24655
|27960
|11
|19345
|22420
|25305
|28690
|12
|19815
|23010
|25955
|–
|13
|20285
|23600
|–
|–
|14
|20755
|–
|–
|–
|العلاوة السنوية
|470
|590
|650
|730
سلم رواتب الجنود في الأفواج الأمنية
إن وزارة المالية السعودية قد صرحت عن رواتب الأفواج الأمنية مع البدلات والعلاوة السنوية إلى الجنود، والتي تتمثل بعملة الريال السعودي في الجدول الآتي:
|درجة
|جندي
|الجندي
|عريف
|1
|3220
|3395
|3765
|2
|3350
|3540
|3940
|3
|3480
|3685
|4115
|4
|3610
|3830
|4290
|5
|3740
|3975
|4465
|6
|3870
|4120
|4640
|7
|4000
|4265
|4815
|8
|4130
|4410
|4990
|9
|4260
|4555
|5165
|10
|4390
|4700
|5340
|11
|4520
|4845
|5515
|12
|4650
|4990
|5690
|13
|4780
|5135
|5865
|14
|4910
|5280
|6040
|15
|5040
|5425
|6215
|العلاوة السنوية
|130
|145
|175
|الدرجة
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|1
|4455
|5260
|6180
|7215
|2
|4665
|5510
|6480
|7575
|3
|4875
|5760
|6780
|7935
|4
|5080
|6010
|7080
|8295
|5
|5295
|6260
|7380
|8655
|6
|5505
|6510
|7680
|9015
|7
|5715
|6760
|7980
|9375
|8
|5925
|7010
|8280
|9735
|9
|6135
|7260
|8580
|10095
|10
|6345
|7510
|8880
|10455
|11
|6555
|7760
|9180
|10815
|12
|6765
|8010
|9480
|11175
|13
|6975
|8260
|9780
|11535
|14
|7185
|8510
|10080
|11895
|15
|7395
|8760
|10380
|12255
|العلاوة السنوية
|210
|250
|300
|360
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الاداريين في التعليم
بدلات الأفواج الأمنية السعودية
إن الأفواج الأمنية تحصل على بدلات معينة قد أعلنت عنها وزارة المالية في السعودية، والتي تتمثل بعملة الريال السعودي في الجدول التالي:
|بدلات الأفواج الأمنية
|مبلغ البدلة
|بدل إرهاب
|من الراتب 25%
|بدل إعاشة
|500
|بدل نقل
|500
|بدل ميدان
|500
|بدل حظر
|600
|خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة
|289
إن في نهاية الحديث عن رواتب الأفواج الأمنية قد عرضنا كافة المعلومات التي أعلنت عنها وزارة المالية في المملكة والتي سوف يحتاج إليها الموظفين من حيث الرواتب والبدلات والعلاوة السنوية للضباط والجنود.