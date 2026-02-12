الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - كيفية اصدار شهادة وفاة لمواطن 2026 في السعودية

إصدار شهادة وفاة لمواطن من المملكة العربية السعودية هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية، والتي تتيح الحجز من خلال موقع أبشر، وهو منصة وصول واحدة للمدنيين، وفي هذا المقال سنتعرف على الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على شهادة وفاة لمواطن في المملكة، والمتطلبات المطلوبة، ورسوم الحصول على الشهادة، وكذلك كيفية حجز تسجيل مواطن.

إجراءات إصدار شهادات الوفاة للمواطنين في المملكة

أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية إجراءات إصدار شهادة وفاة للمواطنين هذه الخطوات هي كما يلي:

أولاً، تحتاج إلى الوصول لخدمة الاحوال المدنية.

ثم حدد النموذج الإلكتروني من القائمة المنسدلة وانقر فوق الإصلاح في حالة الوفاة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة جديدة تحتوي على نموذج يحتوي على بعض الحقول الفارغة حيث يلزم إدخال بعض البيانات، مثل اسم المتوفى، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الوفاة، ومكان الوفاة، والسبب، والوقت

يقوم المستخدم بعد ذلك بتحديد موعد مع الطبيب عبر منصة أبشر.

بعد ذلك، في اليوم المحدد، ستذهب إلى دائرة الشؤون المدنية وتستكمل باقي الإجراءات للحصول على شهادة وفاة، لكنك ستحتاج إلى إعداد بعض المستندات اللازمة.

طلب تسجيل شهادة وفاة في المملكة العربية السعودية

لإصدار شهادة وفاة لمواطن من المملكة، يجب عليك الحجز لدى هيئة تسجيل المواطنين عبر منصة أبشر للوصول المفرد باتباع سلسلة من الخطوات: