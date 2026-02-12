الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - كم رواتب موظفي ارامكو لحديثي التخرج؟ شركة أرامكو توضح

تعتبر شركة أرامكو من أشهر الشركات المملكة العربية السعودية والتي يسعى الكثير من الشباب للعمل بها، وذلك بسبب الرواتب العالية بالإضافة إلى برامج التحفيز الموجهة للمهندسين بداخلها من أجل رفع الإنتاجية.

رواتب موظفي أرامكو من حديثي التخرج

بالنسبة إلى رواتب موظفي أرامكو من حديثي التخرج فهي كالتالي:

في مجال التسويق من الرجال تصل قيمة الرواتب إلي 15.500 ألف ريال، بينما النساء نحو 9 آلاف ريال سعودي.

أما العاملين في مجال الأبحاث المتطورة داخل الشركة من الرجال فإن الراتب يصل إلى 20.400 ألف ريال سعودي، بينما يصل راتب النساء نحو 11.400 ألف ريال سعودي.

كذلك فإن أقسام إدارة المخاطر يبلغ قيمة راتبهم نحو 16.400 ريال والنساء حوالي 13.400 ألف ريال سعودي.

بينما العاملين في قسم الهندسة الراتب نحو 18.800 ألف ريال سعودي، بينما تحصل النساء على نحو 10.500 ألف ريال سعودي، وقسم الاستشارات حوالي 17.800 ألف ريال سعودي، والإنتاج حوالي 13.800 ألف ريال سعودي، والمبيعات نحو 27.800 ريال سعودي.

رواتب موظفي أرامكو لغير السعوديين

أما رواتب غير السعوديين:

راتب موظفين قسم هندسة الكهرباء نحو ألفين ريال سعودي.

بينما الكيميائيين حوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي.

أما كتابات البريد فإن الراتب هو 1.500 ريال سعودي وموظفين الاشراف حوالي ٤ آلاف ريال ومشرفين الميدان 5 آلاف ريال سعودي.

خطط أرامكو التحفيزية لأجل المهندسين

وتعتمد شركة أرامكو على خطط تحفيز للمهندسين من أجل رفع الإنتاجية مثل: