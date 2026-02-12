شركة أمن أميركية شاركت مع مؤسسة غزة الإنسانية تطلب تعيينات جديدة!

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، مساء الأربعاء، بأن شركة الأمن الأميركية (يو.جي سولوشنز) والتي قدمت خدمات التأمين لمؤسسة غزة الإنسانية التي لم تعد قائمة حاليًا، تسعى لتوظيف متعاقدين يتحدثون اللغة العربية ولديهم خبرة قتالية.

وأظهرت صفحة مخصصة للوظائف الشاغرة على الموقع الإلكتروني على الإنترنت لشركة الأمن الأمريكية التي نشرت عسكريين سابقين مسلحين في غزة لحراسة مواقع مساعدات كانت تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، طلب التوظيف بالمواصفات السابقة.

ولم ترد يو.جي سولوشنز، التي يوجد مقرها في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية وقدمت خدمات التأمين لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي، حتى الآن على طلب للتعليق على إعلانات الوظائف الجديدة أو توضيح ما إذا كانت تخطط لعمليات جديدة في قطاع غزة أو عمليات أمنية في أماكن أخرى بالمنطقة.

المصدر : رويترز