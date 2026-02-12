الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - ما هو رقم الاسعاف للحالات الطارئة في السعودية؟ وما هي أرقام الطوارئ في السعودية؟ قد يواجه العديد من الأشخاص من المواطنين أو المقيمين العديد من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى النقل بسيارات الإسعاف، لذلك طرحت الدولة بعص الأرقام التي يمكن التواصل معها، وسنعرض من خلال موقع لحظات نيوز رقم الإسعاف في وقت الطوارئ.
رقم الاسعاف للحالات الطارئة في السعودية
توجد العديد من الظروف التي تستدعي الاتصال بخدمات الطوارئ في حالة وجود حالة مرضية طارئة حيث يتم يجب وقتها التواصل مع الإسعاف، لذلك خصصت الدولة الأرقام الطارئة التي تتضح في الآتي:
- رقم الإسعاف السعودي العام هو 997.
- رقم الإسعاف الطائر المزود بأحدث التقنيات 123.
- رقم الطوارئ المخصص للاستعلام عن الوفيات هو 990.
أرقام الطوارئ في السعودية
في إطار الحديث عن رقم الاسعاف للحالات الطارئة في السعودية، يجب الحديث عن أن الحكومة في المملكة العربية السعودية حرصت على توفر العديد من الأرقام الخاصة بالحالات الطارئة والتي يمكن اللجوء إليها وتتضح في الآتي:
- الشرطة: 999
- الإسعاف: 997
- الجوازات: 992
- المرور: 993
- أمن الطرق: 996
- حرس الحدود: 994
- رقم الطوارئ الموحد: 911
- طوارئ المملكة بدون شريحة: 112
- وزارة الصحة: 937
- الهلال الأحمر 966562696274
- الدفاع المدني: 998
- مكافحة المخدرات: 995
- طوارئ الكهرباء: 933
- وزارة النقل والخدمات اللوجستية: 938
- بلدي: 940
- خفر السواحل: 994
- الجمارك السعودية: 1918
- الطوارئ التحقيقات الجنائية: 992
- الإسعاف الطائر: 123
- مخالفات التجارة: 1900
- الطوارئ مكتب الوفيات: 990
- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1909
- التبليغ عن مخالفة أنظمة العمل والإقامة: 989
- الأرصاد: 988
تخصص الحكومة في المملكة العربية السعودية الأرقام التي يمكن طلب الإسعاف من خلالها في الحالات المرضية الطارئة وحالات الحوادث في أي وقت وأي مكان.