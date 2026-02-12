الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - ما هو رقم الاسعاف للحالات الطارئة في السعودية؟ وما هي أرقام الطوارئ في السعودية؟ قد يواجه العديد من الأشخاص من المواطنين أو المقيمين العديد من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى النقل بسيارات الإسعاف، لذلك طرحت الدولة بعص الأرقام التي يمكن التواصل معها، وسنعرض من خلال موقع لحظات نيوز رقم الإسعاف في وقت الطوارئ.

رقم الاسعاف للحالات الطارئة في السعودية

توجد العديد من الظروف التي تستدعي الاتصال بخدمات الطوارئ في حالة وجود حالة مرضية طارئة حيث يتم يجب وقتها التواصل مع الإسعاف، لذلك خصصت الدولة الأرقام الطارئة التي تتضح في الآتي:

رقم الإسعاف السعودي العام هو 997.

رقم الإسعاف الطائر المزود بأحدث التقنيات 123.

رقم الطوارئ المخصص للاستعلام عن الوفيات هو 990.

أرقام الطوارئ في السعودية

في إطار الحديث عن رقم الاسعاف للحالات الطارئة في السعودية، يجب الحديث عن أن الحكومة في المملكة العربية السعودية حرصت على توفر العديد من الأرقام الخاصة بالحالات الطارئة والتي يمكن اللجوء إليها وتتضح في الآتي:

الشرطة: 999

الإسعاف: 997

الجوازات: 992

المرور: 993

أمن الطرق: 996

حرس الحدود: 994

رقم الطوارئ الموحد: 911

طوارئ المملكة بدون شريحة: 112

وزارة الصحة: 937

الهلال الأحمر 966562696274

الدفاع المدني: 998

مكافحة المخدرات: 995

طوارئ الكهرباء: 933

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: 938

بلدي: 940

خفر السواحل: 994

الجمارك السعودية: 1918

الطوارئ التحقيقات الجنائية: 992

الإسعاف الطائر: 123

مخالفات التجارة: 1900

الطوارئ مكتب الوفيات: 990

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1909

التبليغ عن مخالفة أنظمة العمل والإقامة: 989

الأرصاد: 988

تخصص الحكومة في المملكة العربية السعودية الأرقام التي يمكن طلب الإسعاف من خلالها في الحالات المرضية الطارئة وحالات الحوادث في أي وقت وأي مكان.