“ضيق ومفتوح”.. نجوى كرم تضج جمالاً بفستان فخم – شاهد

تألقت النجمة نجوى كرم بالأسود في حفلها الأخير ضمن فعاليات BLU MAR 2026، وسط حضور جماهيري مميز، حيث قدّمت باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي التزم بارتداء اللون الأبيض في الحفل.

ولفتت النجمة اللبنانية الأنظار بفستان أسود أنيق بقصة الكورسيه المفضلة لها، وجاء من الأعلى بقماش المخمل الفخم، بتصميم ضيق ومفتوح عند الكتفين بحركة هندسية جذابة عند منطقة الصدر، وينسدل بشكل مستقيم الى الورك ليبرز على شكل تموجات ناعمة أضافت حركة ولمسة من الفخامة الى الفستان. أما الجزء السفلي فجاء على شكل تنورة واسعة بطبقات من الشيفون المنقّط لإضافة المزيد من الفخامة الى طلّتها الأنيقة.

مجوهرات ماسية بتصميم رائع

وأكملت نجوى كرم إطلالتها السوداء بمجوهرات ماسية فخمة عبارة عن قلادة بتصميم رائع مع أقراط ناعمة بنفس التصميم، وهو ما منح الإطلالة حركة جذابة وجميلة.

ومن الناحية الجمالية، تركت “شمس الأغنية اللبنانية” شعرها البنّي يتطاير بنعومة خلف ظهرها مع حركة “ويفي” ناعمة عند أطرافه، وطبّقت مكياجاً دافئاً يرتكز على الألوان الترابية الجميلة التي تبرز جمالها، مع هايلايتر بارز وأحمر شفاه وردي نيود.

حفل ضخم يتصدر الترند

ويأتي هذا الحفل ضمن برنامج BLU MAR 2026 الذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 9 شباط/فبراير 2026، وقدّمت نجوى كرم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وتفاعلت مع الجمهور بحماسة وحب، وتصدّرت الترند على السوشيال ميديا بعد انتشار مقاطع مصوّرة حماسية من الحفل.

