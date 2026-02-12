الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:24 مساءً - متي موعد زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين والعسكريين لشهر مايو؟ وما هي قيمة الزيادة في أجور المتقاعدين في السعودية 1447؟ تلك الأسئلة باتت كثيرًا ما تطرح في الأيام الأخيرة كأصداء على النبأ الذي أذاعته حكومة المملكة العربية السعودية حول إضافتها لزيادة جيدة جدًا على قيمة معاشات ورواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وسوف نتطرق لعرض كافة تفاصيل هذا الخبر عبر موقع لحظات نيوز.

موعد زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين والعسكريين لشهر مايو

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين والعسكريين لشهر مايو، والإجابة عن هذا السؤال تتلخص فيما صرحت به الحكومة السعودية بأن الزيادة سوف تصرف بدءًا من تاريخ يوم 5 مايو لعام 2026.

كم الزيادة في أجور المتقاعدين والعسكريين في السعودية 2026

أشارت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية إلى أن نسبة الزيادة في معاش المتقاعدين ستصل إلى 8% من إجمالي قيمة راتبه الأساسي، ولقد وضعت شرطًا للحصول على زيادة الراتب وهي أن يكون قد مر على تقاعد المواطن ما لا يقل عن 8 سنوات.

بذلك سيكون راتب المتقاعد الذي يحصل على 3000 هو 3135 ريال سعودي، أما من يتقاضى معاشًا بقيمة 11.815 ريال سعودي سيحصل على زيادة بقيمة 570 ريال سعودي، والعسكريين ستكون نسبة الزيادة هي 1000 ريال سعودي.

كما نوهت الحكومة بأن هذه الزيادة تعد جزءًا من خطتها لدعم المواطن السعودي لمواجهة الغلاء، بالإضافة إلى أن الزيادة سوف يتم تطبيقها على 11 رتبة عاملة في الوزارة.

موعد نزول زيادة أجر المتقاعدين 2026

صرحت الحكومة السعودية في بيان لها بأن دفع زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين خلال شهر رمضان سيوافق يوم 25 من الشهر، وفي حال وافق هذا اليوم عطلة رسمية سيتم تقديم أو تأخير موعد الصرف، ولكن حتى الآن من المقرر أن يتم صرف الزيادة في يوم 25 من شهر مايو 2026.

بالرغم من كون الزيادة التي أضافتها الحكومة في المملكة العربية السعودية على رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين ليست ضخمة، إلا أنها تساعدهم بشكل أو بآخر على مواجهة الأعباء المالية الزائدة والناتجة عن غلاء الأسعار.