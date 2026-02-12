الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 مساءً - كيف احصل على وثيقة العمل الحر في السعودية؟ وما هي فوائد الوثيقة؟ نظرًا إلى أن قيمة العمل الحر زادت في الآونة الأخيرة، وأصبح هو أسلوب العمل الذي يتم اللجوء له من قبل الكثيرين لزيادة الدخل المادي؛ فيطرح سكان المملكة العديد من التساؤلات حول وثيقة العمل الحر، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض الإجابة عن تلك التساؤلات لتُسهل عليهم التعامل مع الوثيقة.

كيف احصل على وثيقة العمل الحر في السعودية

هناك مجموعة من الخطوات يلزم اتباعها من أجل الحصول على وثيقة العمل الحر، وتلك الخطوات تتمثل في:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني لبوابة العمل الحر “من هنا“. إنشاء حساب جديد على الموقع من خلال التسجيل برقم الجوال. كتابة الاسم باللغة الإنجليزية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، والمدينة، ورقم الجوال. إدخال كلمة المرور، وإعادة كتابتها مرة أخرى. النقر على استكمال التسجيل. توثيق الحساب. بناء طلب وثيقة. الحصول على وثيقة العمل الحر.

ما هي وثيقة العمل الحر

في صدد عرض الإجابة عن سؤال كيف احصل على وثيقة العمل الحر في السعودية، نجد أن وثيقة العمل الحر هي وثيقة يتم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتسمح هذه الوثيقة لأصحابها من ممارسة العمل المستقل تبعًا للأنشطة التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر.

الجدير بالذكر أن وثيقة العمل الحر توفر لمن يحملها الكثير من المميزات، وفي نفس الوقت هي وثيقة يتم الحصول عليها بصورة مجانية تمامًا، ويمكن للأشخاص المُستفيدين أن يحصلوا على 5 وثائق للعمل الحر وذلك لخمس مهارات مختلفة، وذلك لكي يتمكنوا من الاستفادة من مميزات الوثيقة لكل من يُمكنهم العمل بها.

يُذكر أن أمر استخرج وثيقة العمل الحر لا يحتاج إلى التفرغ، وكل ما يحتاجه هو إصدار وثيقة للموظف الحكومي الذي يحاول أن يزيد من دخله، وتستمر صلاحية الوثيقة لمدة عام من تاريخ الحصول عليها، ويُمكن تجديدها من خلال البوابة الإلكترونية.

شروط إصدار وثيقة العمل الحر

توجد مجموعة من الشروط يلزم تطبيقها من أجل الحصول على وثيقة العمل الحر، وتلك الشروط هي:

أن يكون لدى المتقدم للحصول على الوثيقة حساب مفعل على خدمة أبشر.

أن يتراوح عمر الشخص من 18 إلى 60 عام.

أن يكون حامل الوثيقة ذو جنسية سعودية.

فوائد وثيقة العمر الحر

بعد الاطلاع على إجابة سؤال كيف احصل على وثيقة العمل الحر في السعودية، سنعرض الفوائد التي يُمكن الحصول عليها عند إصدار وثيقة العمل الحر، فعلاوة على الاستفادة منها في إثبات العمل بالنسبة للمستقل، واستخدامها في التعامل مع الجهات الحكومية كمستند رسمي؛ توجد مجموعة من الفوائد الأخرى التي يُمكن الحصول عليها من وثيقة العمل الحر:

فتح حساب بنكي تجاري : من خلال استخراج وثيقة العمل الحر يُمكن فتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة، ويكون حساب تجاري مختص بفئة العمل الحر فقط.

: من خلال استخراج وثيقة العمل الحر يُمكن فتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة، ويكون حساب تجاري مختص بفئة العمل الحر فقط. الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية : تتيح وثيقة العمل الحر للأشخاص المستقلين الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وهذا يتم بناءً على ما تنص عليه الأحكام وللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية، وتضمن الوثيقة تسجيل المعلومات للعامل الحر في التأمينات، وهذا تبعًا للتخصص المسجل في الوثيقة.

: تتيح وثيقة العمل الحر للأشخاص المستقلين الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وهذا يتم بناءً على ما تنص عليه الأحكام وللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية، وتضمن الوثيقة تسجيل المعلومات للعامل الحر في التأمينات، وهذا تبعًا للتخصص المسجل في الوثيقة. الاستفادة من منتجات تمويل العمل الحر : تسهل وثيقة العمل الحر على الأشخاص القدرة على الاستفادة من منتجات تمويل العمل الحر، ويتم التقديم للحصول عليها في بنك التنمية.

: تسهل وثيقة العمل الحر على الأشخاص القدرة على الاستفادة من منتجات تمويل العمل الحر، ويتم التقديم للحصول عليها في بنك التنمية. الاستفادة من العروض المُعلن عنها في بوابة العمل الحر: هناك مجموعة من المميزات والخصومات الحصرية التي يُمكن لحاملي وثيقة العمل الحر الاستفادة منها.

بعد الحصول على وثيقة العمل الحر سيتمكن الحاصل عليها من الاستفادة من كافة المميزات التي توفرها، كما ستزداد الفرصة حول إنجاز المزيد من المشروعات المختلفة أو العمل بصورة منفردة.

أسئلة شائعة

هل وثيقة العمل الحر توفر حلول دفع رقمية مختلفة؟

نعم، تساعد الوثيقة على توفير حلول دفع رقمية لتصبح أسهل في المعاملات التجارية.

كم عدد تخصصات وثيقة العمل الحر؟

عدد تخصصات العمل الحر 5 تخصصات، وتلك التخصصات تحتوي على 140 مهنة.