ولي عهد رأس الخيمة ونهيان بن زايد يتوجان الفائز في الموسم الـ12 لبرنامج شاعر المليون

ابوظبي - سيف اليزيد - توج سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير، الشاعر السعودي حسام بن فياح، ببيرق الشعر في الأمسية الختامية من الموسم الثاني عشر لبرنامج «شاعر المليون» التي أقيمت في مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

حضر التتويج الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث.

كما حضر الأمسية الختامية، عبدالله مبارك المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالهيئة، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية بدر صفوق وتركي المريخي، وجمهور كبير من محبي الشعر النبطي والتراث.

في الأمسية الختامية التي قدمها الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، ارتفعت هتافات الجمهور مرددة شعار البرنامج «قصيدنا واحد» في أجواء احتفالية زادتها لحظات الترقب توهجاً.

كما تضمّن البث تقريراً بصرياً استعاد أبرز محطات الموسم الثاني عشر منذ جولات لجنة التحكيم في خمس دول عربية وصولاً إلى الحلقات المباشرة، وتزامن ذلك مع استعراض جوائز المراكز الستة، وتدفّق رسائل المتابعين عبر منصات التواصل، في مشهدٍ فنيّ عزّز طابع الحلقة بوصفها «قمة الأمسيات» وذروة موسمٍ شعري استثنائي.

بعد تقديم الشعراء قصائدهم أمام الجمهور، أعلنت لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، النتائج النهائية للشعراء وتوزيع مراكزهم من المركز السادس وحتى المركز الأول.

وحصد الشاعر السعودي حسام بن فياح بيرق الشعر وجائزة قدرها 5 ملايين درهم، وفاز بالمركز الثاني بشاعر المليون الشاعر عامر العايذي من السعودية، ونال أربعة ملايين درهم، وحل ثالثاً الشاعر حمد محيا العيباني من الكويت، وفاز بثلاثة ملايين درهم، تلاه في المركز الرابع الشاعر عبدالمجيد صقر العزة السبيعي من السعودية، وحصل على مليونَي درهم، وحل بالمركز الخامس الشاعر عبدالله محمد العجمي من الكويت ونال مليون درهم، وجاء في المركز السادس الشاعر محمد مناور النفيعي من السعودية وفاز بـ600 ألف درهم.

وجسد الموسم الثاني عشر من «شاعر المليون» مكانة البرنامج أبرز المنصات الثقافية المعنية بالشعر النبطي في العالم العربي، ودوره في اكتشاف المواهب الشعرية وصقلها وتقديمها إلى الجمهور في إطار تنافسي يجمع بين الأصالة والتجديد.

وعكس هذا الموسم، بما شهده من تنوّع في التجارب الشعرية وتفاعل جماهيري واسع، مكانة أبوظبي مركزاً ثقافياً يحتضن الإبداع ويصون التراث الشعري، فيما يواصل البرنامج مسيرته في تعزيز حضور القصيدة النبطية وترسيخها في وجدان الأجيال الجديدة، تمهيداً لمواسم قادمة تُضيف إلى ذاكرة الشعر العربي محطات جديدة من التميّز.