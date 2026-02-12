استرجع حسابك على منصة مدرستي بكل سهولة: خطوات استرجاع حساب الطالب والمعلم 1447 وتحديث البيانات

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةاسترجع حسابك على منصة مدرستي بكل سهولة: خطوات استرجاع حساب الطالب والمعلم 1447 وتحديث البيانات

يتساءل الكثير عن الطريقة التي يتم من خلالها استرجاع حساب منصة مدرستي للطالب والمعلم واليوم من خلال جريدة لحظات نيوز سنعرض لكم بالخطوات الطريقة التي يتم من خلالها التعرف على كيفية استرجاع حساب منصة مدرستي وطريقة تحديث البيانات.

كيفية استرجاع حساب منصة مدرستي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استرجاع حساب منصة مدرستي للطالب والمعلم، وتلك الخطوات تأتي على النحو التالي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مدرستي “من هنا”. التوجه إلى الصفحة الرئيسية. التقر على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة في الجهة اليمنى من أعلى الشاشة. الضغط على حساب مايكروسوفت. كتابة اسم المستخدم والنقر على تسديل. تعبئة كلمة المرور حتى لو كانت خاطئة. الضغط على كلمة تسجيل. سيظهر أمامك الرمز المرئي عليك إدخاله في الحقل المخصص له كما يظهر أمامك. النقر على التالي. ستقوم بالانتقال إلى صفحة جديدة يتم فيها إدخال كلمة السر. سيحتاج الأمر منك تحديد طريقة لإرسال كلمة المرور الجديدة سواء البريد الإلكتروني أو مكالمة هاتفية أو رسالة نصية. يتم إرسال كلمة مرور جديدة لك يُمكنك استخدامها وتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

طريقة تحديث بيانات منصة مدرستي التعليمية

أما فيما يخص طريقة تحديث بيانات منصة مدرستي التعليمية، فعليك اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مدرستي التعليمية. الضغط على تسجيل الدخول التي توجد في الجهة اليمنة من الشاشة. إدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة. النقر على تبويب تحقق. الضغط على أيقونة حسابي. يتم الانتقال إلى حساب الطالب ومن ثمَّ النقر على تحديث البيانات. النقر فوق علامة حفظ.

كيف اطلع اسم المستخدم وكلمة المرور لمنصة مدرستي

فيما يلي من خطوات سنوفر لكم الإجابة عن سؤال كيف اطلع اسم المستخدم وكلمة المرور لمنصة مدرستي، وهذا باتباع بعض الخطوات البسيطة:

الذهاب إلى منصة مدرستي التعليمية. تسجيل الدخول إلى المنصة. النقر على أيقونة إدارة الطالب. ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات. عليك الآن النقر على إدارة بيانات الطالب. اختر تعديل بيانات الطالب. النقر على أيقونة القلم التي تظهر أمامك. ستظهر الآن كلمة المرور الافتراضية، انقر عليها. ستظهر لك بيانات على الفور.

بهذا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى كيفية استرجاع حساب منصة مدرستي، كما أشرنا إلى طريقة تحديث بيانات منصة مدرستي التعليمية، وخطوات الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.