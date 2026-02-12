الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:16 مساءً - يبحث عدد كبير من السعوديين عن متى تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالهجري؟ ومن هو محمد بن سلمان؟ ويرجع ذلك إلى إنه تم الإعلان عن توليه منصب ولاية العهد ليكون مرشحًا إلى حكم البلاد بعد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسنتعرف على ذلك الموضوع بالتفصيل من خلال جريدة لحظات نيوز.

متى تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالهجري

تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في يوم الواحد والعشرين من شهر يونيو عام 2017م والذي يوافق السادس والعشرين من شهر رمضان عام 1438هـ، وبذلك يكون الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد بشكل رسمي داخل الدولة.

الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان أصبح بهذا الإعلان أصغر ولي عهد على مر التاريخ في المملكة العربية السعودية إذ إن هذا الأمر شغل الرأي العام وقت طويل خاصةً أنه من المتعارف عليه أن يتوارث أبناء الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة أنفسهم حكم الدولة خلفًا لبعضهم البعض.

لكن تلك القواعد كانت قد تغيرت عند قيام الملك سلمان بتعيين ابنه وليس أحد إخوته وليًا للعهد.

من هو محمد بن سلمان

من خلال التعرف على متى تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالهجري يمكن القول إن الأمير محمد بن سلمان وُلد في الواحد والثلاثين من شهر أغسطس عام 1985 ميلاديًا في مدينة الرياض.

كان قد تلقى تعليمه في مدارس مختلفة في مدينة الرياض، وفي المرحلة الثانوية كان من بين العشر الأوائل على مستوى المملكة، الجدير بالذكر أنه تخرج من جامعة الملك سعود وحصل على درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

كان قد تواصل في تفوقه الدراسي بالجامعة، إذ إنه احتل المركز الثاني على مستوى دفعته في الكلية.

ساهم التعرف على متى تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالهجري في معرفة أن الأمير محمد بن سلمان كان لديه الكثير من الشركات الخاصة به وذلك قبل أن يبدأ في ممارسة العمل العام والحكومي داخل المملكة.