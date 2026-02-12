البرهان يتلقى رسالة من الرئيس الغامبي

تلقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رسالة شفهية من رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم مدير جهاز المخابرات الغامبي عثمان سو، الذي نقل له الرسالة بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وأكد رئيس غامبيا دعم بلاده للسلام في السودان متمنيا للشعب السوداني دوام الأمن والاستقرار.

وتطرق اللقاء لمسار العلاقات بين السودان وغامبيا والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة المرتزقة وما يترتب عليها من تأثير على استقرار المنطقة، فضلا عن التنسيق لدعم قضايا البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

