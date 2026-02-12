وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم أحمد، اليوم السيد محمود يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بمقر المفوضية في أديس أبابا.

وخلال اللقاء، أعرب السيد الوزير عن سعادة السودان بمخاطبة مجلس السلم والأمن الأفريقي على المستوى الوزاري بعد انقطاع دام خمسة أعوام، مؤكداً رغبة السودان في مواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الأفريقي لتجاوز المرحلة الراهنة، ودعم جهود السلام وإعادة الإعمار، كما أشار إلى عودة حكومة الأمل إلى العاصمة القومية الخرطوم بعد ثلاثة أعوام من الغياب.

ودعا وزير الخارجية الاتحاد الأفريقي إلى رفع تعليق عضوية السودان، عقب استيفاء الشرط الأساسي المتمثل في تشكيل حكومة الأمل المدنية، التزاماً بمبدأ الحلول الأفريقية لقضايا القارة وتحقيق مبادرة إسكات البنادق.

من جانبه، جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تأكيد دعم الاتحاد للسودان في مسيرته نحو السلام الشامل والتنمية المستدامة، مشدداً على حرص أفريقيا على سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفض أي إجراءات موازية، ومؤكداً استمرار المفوضية في العمل مع الشركاء لدعم استقرار السودان.

سونا