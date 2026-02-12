- 1/2
- 2/2
التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم أحمد، اليوم السيد محمود يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بمقر المفوضية في أديس أبابا.
وخلال اللقاء، أعرب السيد الوزير عن سعادة السودان بمخاطبة مجلس السلم والأمن الأفريقي على المستوى الوزاري بعد انقطاع دام خمسة أعوام، مؤكداً رغبة السودان في مواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الأفريقي لتجاوز المرحلة الراهنة، ودعم جهود السلام وإعادة الإعمار، كما أشار إلى عودة حكومة الأمل إلى العاصمة القومية الخرطوم بعد ثلاثة أعوام من الغياب.
ودعا وزير الخارجية الاتحاد الأفريقي إلى رفع تعليق عضوية السودان، عقب استيفاء الشرط الأساسي المتمثل في تشكيل حكومة الأمل المدنية، التزاماً بمبدأ الحلول الأفريقية لقضايا القارة وتحقيق مبادرة إسكات البنادق.
من جانبه، جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تأكيد دعم الاتحاد للسودان في مسيرته نحو السلام الشامل والتنمية المستدامة، مشدداً على حرص أفريقيا على سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفض أي إجراءات موازية، ومؤكداً استمرار المفوضية في العمل مع الشركاء لدعم استقرار السودان.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.