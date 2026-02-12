شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني “الزنق”.. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه

احتفل لاعبو فريق حي الوادي نيالا, مع راعي الفريق ونائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني, أسامة عطا المنان, بمناسبة عقد قرانه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول مباغتة لاعبو الوادي, لراعي الفريق أثناء انشغاله بمكالمة هاتفية. حيث رقص اللاعبون على إحدى أغنيات الموسيقى الصاخبة المعروفة في السودان, باسم “الزنق”, ومنعوا نائب رئيس اتحاد الكرة من إكمال مكالمته حتى يشاركهم الاحتفالات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

