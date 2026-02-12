تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-02-2026

تظل نظرتنا الإيجابية حول سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) مستقرةً على المدى اللحظي، فبالرغم من تحركاته الضعيفة إلا أن الضغوط الإيجابي مازالت تحيط به، ابتداءً بتحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.