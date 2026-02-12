الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-02-2026

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 15:37PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تظل نظرتنا الإيجابية حول سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) مستقرةً على المدى اللحظي، فبالرغم من تحركاته الضعيفة إلا أن الضغوط الإيجابي مازالت تحيط به، ابتداءً بتحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

