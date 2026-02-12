تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-02-2026

يشهد سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) تداولات متذبذبة تميل نحو الصعود الطفيف على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 367.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 290.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط