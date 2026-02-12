طريقة إضافة بطاقة الصراف للأندرويد والآيفون بالجوال

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:24 مساءً - إضافة بطاقة الصراف للأندرويد والآيفون هي واحدة من الخدمات التي سعى الكثير من عملاء البنوك إلى تفعليها على هواتفهم، وذلك لإتمام عملية السداد الإلكتروني عند شراء المنتجات المختلفة، وبما أن تلك الخدمة في غاية الأهمية سيقوم موقع لحظات نيوز بمساعدتهم على الحصول عليها بأبسط الطرق المتاحة.

إضافة بطاقة الصراف للأندرويد والآيفون

أصبح التسوق الإلكتروني من الأمور المفروغ منها والتي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، حتى أن أغلب الناس اعتزلوا التسوق التقليدي واستبدلوه بشكل تام بالإلكتروني، وعلى إثر ذلك ومن البديهي أن يحتاج أولئك إلى طريقة سداد تتناسب مع طريقة الشراء الإلكترونية وهذا بالتحديد ما عملت عليه البنوك.

حيث إن كثيرًا من البنوك فطنت إلى توجّه الناس للطريق الإلكتروني في شراء منتجاتهم، لذلك لم يكتفوا بخدمة البطاقة الائتمانية أو الصراف، بل قاموا باستحداث خدمة أخرى متشعبة منها، وهي إمكانية تلك البطاقة عن طريق الهواتف الذكية، والتي تتم من خلال الطرق التالية:

1- طريقة إضافة بطاقة الصراف لهواتف الأندرويد

نبدأ خدمة إضافة بطاقة الصراف إلى الهواتف الذكية، وذلك من خلال هواتف الأندرويد، والتي بشكل مبدئي تتم عن طريق تطبيق مدى PAY، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق مدى PAY “من هنا“. الذهاب إلى إعدادات الهاتف، وتفعيل خاصية NFC والدفع. فتح التطبيق والنقر على ابدأ باستخدام مدى PAY. الضغط على أضف أولى بطاقاتك البنكية. إدخال رقم البطاقة في الخانة المخصصة، ثم النقر على التالي. تحديد تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة. كتابة رمز CVV، والضغط على التالي. الاطلاع على الشروط والأحكام، والموافقة عليها. إدخال الرمز السري المُرسل عبر رقم الجوال. تظهر رسالة تم إضافة البطاقة بنجاح. الضغط على تم.

2- طريقة إضافة بطاقة الصراف لهواتف الآيفون

نستكمل طريقة إضافة بطاقة الصراف إلى الهواتف الذكية، وذلك مع هواتف الآيفون، علمًا بأن التطبيق المستخدم في تلك الحالة هو APPLE Wallet، وذلك بإجراء الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق APPLE Wallet “من هنا“. عند فتح التطبيق يتم الضغط على أيقونة (+) الموجودة في أعلى يسار الصفحة. يتم الانتقال إلى صفحة إضافة البطاقات، منها يتم النقر على متابعة. وضع بطاقة الصراف أسفل كاميرا الهاتف، تحديدًا داخل الإطار الذي يحدده التطبيق. التأكد من صحة البيانات البطاقة التي ستظهر، وهي اسم صاحب البطاقة ورقمها. الضغط على التالي. إدخال رمز الأمن. قراءة الشروط وأحكام الخدمة، والنقر على موافق. إدخال رمز التحقق المُرسل من التطبيق إلى رقم الجوال، لإتمام عملية إضافة البطاقة.

مميزات إضافة بطاقة الصراف إلى الهواتف الذكية

بعد التعرف على كيفية إضافة بطاقة الصراف للأندرويد والآيفون، نتطرق إلى بعض المميزات التي يحصل عليها المستخدمون لتلك الخدمة، وذلك على النحو التالي:

ضمان دفع المبلغ الفعلي للسلعة، دون بخس حق البائع، أو النصب على العميل.

سهولة إجراء عمليتيّ البيع والشراء، بالإضافة إلى زيادة عامل الأمان والخصوصية.

عدم الحاجة لحمل النقود أثناء التسوق، بل يعمل الهاتف الذكي عمل المحفظة.

خدمة إضافة بطاقة الصراف إلى هواتف الأندرويد والآيفون، عملت على تسهيل الكثير من الأمور على المستخدمين، لتُضاف إلى سلسلة الخدمات التكنولوجية الحديثة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عمليات الشراء لدى الكثيرين.

أسئلة شائعة

ما هي البنوك التي تدعم خاصية إضافة بطاقات الصراف إلى الهواتف الذكية؟

بنوك الراجحي، والرياض، والأهلي NCB، والجزيرة والبنك العربي الوطني.

ما هي أنواع بطاقات الصراف التي يمكن إضافتها لهواتف الأندرويد والآيفون؟

الفيزا الذهبية، والبلاتينية، و Classic، و infinite و Singature.

هل يمكن إزالة بطاقة الصراف من هاتف الآيفون؟

نعم يمكن.