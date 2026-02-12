خدمات جديدة للمواطنين من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص استعلام مكتب العمل

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 مساءً - وزارة الموارد والتنمية البشرية في المملكة العربية السعودية تضيف خدمة جديدة إلى ما تقدمه للمواطن من عدة خدمات متنوعة، لذا يمكنك الآن أن تستعلم عن مكتب العمل من خلال رقم الهوية فقط وأيضا عن طريق الموقع الرسمي الخاصة بالوزارة أي لن تحتاج إلى أن تذهب إلى أي مكان.

إليك الخطوات التي تستعلم بها عن مكتب العمل برقم الهوية الخاص بك:

الدخول مباشرة إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

الدخول على الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم ووضع كلمة المرور.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ستظهر لك خانة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، قم بالضغط عليها.

ستظهر أمامك صفحة أخرى تطلب منك إدخال مجموعة من البيانات.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

الضغط على خانة استعلام.

سوف تظهر أمامك كافة البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

في حالة أن المواطن يريد أن يستعلم عن رسوم مكتب العمل يمكن أن يتبع الخطوات التالي:

الدخول بشكل مباشر إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بالمملكة.

ستبدأ صفحة بها بعض الخانات التي تطلب بيانات معينة، ويجب أن تقوم بإدخال كافة البيانات التي ستطلب منك بطريقة صحيحة، ومنها كتابة رقم الإقامة الخاصة بك أو رقم الحدود أو رقم الجواز ومن ثم قم بكتابة الرمز الموجود أمامك.

الضغط على كلمة (بحث) ثم قم باختيار خانة (خدمة إصدار وتجديد رخص العمل).

سوف تظهر أمامك كافة الرسوم المستحقة لمكتب العمل وتجديد الترخيص وطرق الدفع المتاحة.

في حالة الحاجة إلى إصدار أو تجديد الترخيص الخاصة بالعاملين الوافدين من خارج المملكة يمكن أن يتحصل على هذا من خلال مكتب العمل والموقع الرسمي الخاصة به، وهذا لن يستغرق منك إلى عدد من الدقائق، وأيضا يمكن أن تسدد الرسوم المستحقة عليك عبر الموقع الخاصة بوزارة الموارد والتنمية البشرية.