كم مدة توصيل البريد السعودي ومواعيد عمل مكاتب البريد؟ وكيف يمكن إرسال طرد بريدي من السعودية؟ إذ يعد البريد السعودي من المؤسسات ذات أهمية بالغة في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تقدم خدمات التوصيل المتنوعة بدرجة عالية من الكفاءة والدقة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سوف نطلع على مدة التوصيل.

كم مدة توصيل البريد السعودي

من خدمات هيئة البريد السعودي أنها تقوم بأعمال توصيل الشحنات من مكان لآخر، حيث تختلف مدة التوصيل على حسب خيارات العميل، ونوع البريد المُستخدم، حيث تتضح مدة التوصيل على النحو التالي:

1- البريد الممتاز

يعد البريد الممتاز أو ما يطلق عليه إكسبريس من خدمات هيئة البريد السعودي المميزة، حيث تبلغ مدة التوصيل 24 ساعة بحد أدنى، و48 ساعة بحد أقصى، ويمكن التوصيل إلى أي منطقة في العالم، ولكن مع مراعاة السفر ووزن الشحنة أو الطرد.

2- البريد العادي

إن البريد العادي من طرق التوصيل الشائعة بشكل كبير في المملكة ويستغرق مدة تتراوح بين 5 إلى 6 أيام عمل، ولكنه يتميز برسومه المنخفضة عند المقارنة بالبريد الممتاز.

ما هي مواعيد عمل مكاتب البريد السعودي

للبريد السعودي عدد كبير جدًا من المكاتب المنتشرة في كافة أرجاء المملكة، وفي إطار التعرف على كم مدة توصيل البريد السعودي ومواعيد عمل مكاتب البريد وجب التنويه بإمكانية التعرف على مواعيد العمل من خلال ما يلي: