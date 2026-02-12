اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمجموعة بانكو سانتاندر

طحنون بن زايد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمجموعة بانكو سانتاندر

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بانكو سانتاندر.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت بـ آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بانكو سانتاندر، حيث ناقشنا آفاق الاقتصاد العالمي ومستقبل نمو القطاعين المصرفي والمالي في ظل التحولات المالية والتكنولوجية المتسارعة».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما تبادلنا وجهات النظر حول الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وأهمية الشراكات الاستراتيجية والتعاون في دعم استقرار الأسواق وتعزيز النمو المستدام».

