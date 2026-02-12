الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:24 مساءً - متى تبدا تخفيضات اليوم الوطني السعودي 93 لعام 1447 ومتى تنتهي؟ وما هي تخفيضات اليوم الوطني السعودي 93؟ فالتزامن مع اقتراب مناسبة اليوم الوطني السعودي يبدأ أغلب المراكز التسوق السعودية والأسواق والمحلات والشركات بالإعلان عن خصومات وتخفيضات على منتجاتها بمناسبة هذا اليوم والاحتفال به، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنطرح موعد بدء تخفيضات اليوم الوطني.

متى تبدا تخفيضات اليوم الوطني السعودي 93 لعام 1447 ومتى تنتهي

لا يوجد وقت مُعين حتى تبدأ تخفيضات

اليوم الوطني السعودي 93 لعام 1447، فتلك العروض تبدأ في الغالب في بداية شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام ميلادي، وتقوم أغلب المتاجر والأسواق السعودية داخل المملكة بالإعلان عن خصومات مناسبة الاحتفال باليوم الوطني في السعودية.

بالإضافة إلى عدم وجود وقت محدد لانتهاء مدة التخفيضات، ولكن في الأغلب تنتهي بنهاية شهر سبتمبر المُخصص للاحتفال بذكرى تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية الثالث والتسعين.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي 93 لعام 1447

في سياق معرفة متى تبدا تخفيضات اليوم الوطني السعودي 93 لعام 1447 ومتى تنتهي، فمن المهم توضيح أن بعض المراكز التجارية والمعارض أعلنت عن التخفيضات على منتجاتها، وهي تأتي على النحو الآتي:

1- مركز فتنس تايم fitness time

يُعد مركز فتنس تايم الرياضي من أبرز المراكز الرياضية التي أعلنت عن عروضها وخصوماتها لليوم الوطني السعودي، فتم الإعلان بخصم 30% على جميع الاشتراكات بجانب التالي:

90 يومًا مجانًا عند الاشتراك 12 شهر.

60 يومًا مجانًا عند الاشتراك 6 شهور.

30 يومًا مجانيًا عند الاشتراك 3 أشهر.

2- مركز ماي هيلث my health

يعمل مركز ماي هيلث الرياضي على تقديم عدة عروض بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، وهي تتمثل فيما يلي:

اشتراك لمدة 3 شهور مع 93 يومًا إضافيًا مجانيًا بـ 983 ريالًا سعوديًا.

اشتراك لمدة 6 أشهر مع 93 يومًا مجانًا بـ 993 ريالًا سعوديًا.

اشتراك لمدة 9 شهور مع 93 يومًا مجانًا بـ 1,093 ريالًا سعوديًا.

3- شركة الغملاس التجارية

تجدر الإشارة إلى أن شركة الغملاس التجارية للديكورات والتصميم الداخلي أعلنت عن مجموعة كبيرة من العروض على جميع المنتجات الموجودة في مقر الشركة، فأشارت إلى خصم يتراوح ما بين الـ 10% والـ 50% من قيمة جميع المنتجات الموجودة داخل الشركة.

4- مختبرات الصفوة الطبية

أعلنت مختبرات الصفوة الطبية في المملكة العربية السعودية عن خصومات تصل إلى 50% على كافة التحاليل الطبية والتحاليل الفردية احتفالًا باليوم الوطني السعودي 93.

مع اقتراب حلول اليوم الوطني السعودي هذا الشهر تبدأ الشركات والأسواق بالإعلان عن تخفيضات وخصومات للاحتفال بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الثالث والتسعين، قبل حلول يوم 23 سبتمبر 2026.