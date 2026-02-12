تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-02-2026

انخفض سهم هاني ويل HONEYWELL INTERNATIONAL INC (HON) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية، بالإضافة لحاجته إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 227.65$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 253.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد