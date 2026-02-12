الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:24 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةمتى الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية بالسعودية 1447 وكيفية التسجيل للحصول على المكرمة

متى الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية بالسعودية 1447 وكيفية التسجيل للحصول على المكرمة

في كل عام مثل هذا التوقيت تقوم الدولة بتحديد موعد ليتم به صرف المكرمة الخاصة بشهر رمضان المبارك، وسيتم تحديد الموعد عن طريق الأمر الملكي الذي سوف يتم إصداره من الملك سلمان لعام 1447 وهذا ما يتنظره الكثير، لذلك قد تم طرح العديد من الأسئلة حول المكرمة لشهر رمضان المقبل بأنه هل سيتم صرف مكرمة لهذا العام أم لا وهل تحدد الموعد لذلك، وذلك بعد أن تم صرف الدعم الخاص بشهر فبراير الحالي للمستحقين، وسيتم الإجابة عن التساؤلات حول مكرمة شهر رمضان للمستحقين وإليكم التفاصيل في هذا المقال.

الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية لعام 1447

المكرمة الملكية يتم صرفها من الدولة لمستحقين برنامج الضمان الاجتماعي أو من هم منضمين ومستفيدين بالبرنامج فقط، كما أن المكرمة الملكية تساعد الكثير من الأسر التي تعاني من ظروف الحياة الاقتصادية في تلك الفترة.كما تعمل على إعانة الكثير من الأشخاص في فترة شهر رمضان على العيش في راحة وأمان بشكل أكبر وتساهم في سد احتياجاتهم خلال تلك الشهر الكريم.وقد كانت التساؤلات من المستفيدين هل سوف تصرف المكرمة مع الدعم الشهري المستحق في شهر مارس القادم قبل بداية شهر رمضان أم لا، ولكن حتى الآن لم تعلن الوزارة عن موعد رسمي محدد، ولكن إن تم إصدار مرسوم ملكي تقوم الوزارة بنشر ذلك مباشرةً عبر صفحتها والإعلان عن الموعد الذي سيتم صرف المكرمة به.اتفرج أيضًا: الاقامة المميزة ومزايا الإعفاء المالي في المملكة العربية السعودية

خطوات حصول المواطنين على المكرمة الملكية بالسعودية 1447

لكي يقوم مستفيدين برنامج الضمان المطور بالتسجيل للحصول على مكرمة ملكية من الدولة بشهر رمضان من هذا العام يمكنك أن تتبع الخطوات التالية: