الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:24 مساءً

متى الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية بالسعودية 1447 وكيفية التسجيل للحصول على المكرمة
في كل عام مثل هذا التوقيت تقوم الدولة بتحديد موعد ليتم به صرف المكرمة الخاصة بشهر رمضان المبارك، وسيتم تحديد الموعد عن طريق الأمر الملكي الذي سوف يتم إصداره من الملك سلمان لعام 1447 وهذا ما يتنظره الكثير، لذلك قد تم طرح العديد من الأسئلة حول المكرمة لشهر رمضان المقبل بأنه هل سيتم صرف مكرمة لهذا العام أم لا وهل تحدد الموعد لذلك، وذلك بعد أن تم صرف الدعم الخاص بشهر فبراير الحالي للمستحقين، وسيتم الإجابة عن التساؤلات حول مكرمة شهر رمضان للمستحقين وإليكم التفاصيل في هذا المقال.
الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية لعام 1447
المكرمة الملكية يتم صرفها من الدولة لمستحقين برنامج الضمان الاجتماعي أو من هم منضمين ومستفيدين بالبرنامج فقط، كما أن المكرمة الملكية تساعد الكثير من الأسر التي تعاني من ظروف الحياة الاقتصادية في تلك الفترة.كما تعمل على إعانة الكثير من الأشخاص في فترة شهر رمضان على العيش في راحة وأمان بشكل أكبر وتساهم في سد احتياجاتهم خلال تلك الشهر الكريم.وقد كانت التساؤلات من المستفيدين هل سوف تصرف المكرمة مع الدعم الشهري المستحق في شهر مارس القادم قبل بداية شهر رمضان أم لا، ولكن حتى الآن لم تعلن الوزارة عن موعد رسمي محدد، ولكن إن تم إصدار مرسوم ملكي تقوم الوزارة بنشر ذلك مباشرةً عبر صفحتها والإعلان عن الموعد الذي سيتم صرف المكرمة به.
خطوات حصول المواطنين على المكرمة الملكية بالسعودية 1447
لكي يقوم مستفيدين برنامج الضمان المطور بالتسجيل للحصول على مكرمة ملكية من الدولة بشهر رمضان من هذا العام يمكنك أن تتبع الخطوات التالية:
- التسجيل في الموقع المختص قطبوزارة التنمية والموارد بحسابك الخاص.
- اختيار خانة المكرمة الملكية للتسجيل بها.
- كتابة وملء خانات البيانات المطلوبة بأكملها للحصول على مكرمة ملكية والضغط على خانة الإرسال.
- قم بقراءة شروط التسجيل التي قامت بوضعها وزارة الموارد والتنمية، ثم قم بالنقر فوق خيار الموافقة.
- التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة قبل إرسالها مع رفع المستندات التي يتم طلبها عند التسجيل، وقم بإرسال طلب التسجيل.