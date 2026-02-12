الخبر الذي لم تكن مليشيا التمرد تتوقعه حتى في أسوأ كوابيسها هو أن يتمكن الجيش السوداني من تدمير منظومات الدفاع الجوي التي كانت المليشيا تتباهى وتفاخر بها وتتحدث علناً بأنها حيّدت سلاح الجو السوداني وأخرجته من الخدمة.

■ لأهمية ونوعية العملية العسكرية الدقيقة والمعقدة التي نفذها الجيش السوداني وأسفرت عن تدمير عدد من منظومات المليشيا.. لأهمية هذه المعلومة أفرد لها الجيش بياناً خاصاً وهو اهتمام يعكس نجاح القوات المسلحة في تحقيق تفوق هائل اكتمل بدراً بعد سلسلة جهود جبارة أكدت تفوقاً نوعياً للقوات المسلحة السودانية سيكون أثره حاسماً خلال الفترة القادمة.

■ خبر تدمير منظومات الجنجويد نزل كالصاعقة على عصاباتها التي تعيش منذ الأمس هلعاً اضطرها إلى تسريع مغادرة ما تبقى لها من جيوب في شمال وغرب كردفان.. والتهديد سيطال مباشرةً نيالا والفاشر وكل المدن والمواقع التي نصبت فيها المليشيا منظوماتها الدفاعية منذ أشهر.

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد