من هم الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية؟ وما هي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الزيارة العائلية؟ حيث يحتاج استخراج الزيارة العائلية لشخص من أفراد العائلة استيفاء مجموعة من الشروط سنوضحها من خلال موقع لحظات نيوز عبر ما يلي بالإضافة إلى توضيح الفئات المتاح لها الاستفادة من هذه التأشيرة.

من هم الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية؟

تسمح المملكة العربية السعودية للمقيمين على أرضها باستقبال عددًا من أفراد العائلة وذلك من خلال استخراج زيارة عائلة لهم، ولكن حددت بعض الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه التأشيرة، وهم:

الزوج أو الزوجة.

الأخت أو الأخ.

الأب أو الأم.

الابنة أو الابن.

العم أو العمة.

الوالد أو الوالدة.

والد الزوجة أو والدتها.

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية

يمكن تقديم طلب الزيارة العائلية في حال تم استيفاء جميع شروط هذا الطلب، والتي تتمثل فيما يلي:

تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة للاستفادة من الخدمة.

إذا كان الاستقدام للأخت فلا بُد أن يكون الاستقدام مع أختها أو أخيها.

يجب ألا يتجاوز سن الابن المستقدم 18 سنة.

حال كان المستقدم ابنة فلا بُد أن تكون برفقة أحد الوالدين.

إذا كان الاستقدام المرغوب به لأكثر من زوجة فلا يجوز إلا لزوجة واحدة فقط.

يجب أن يكون مقدم الطلب لديه تأشيرة إقامة في المملكة، وتكون إقامة عمل.

لا بُد أن يكون جواز السفر لكلٍ من المقيم ومقدم الطلب ساري الصلاحية، وتدوم لما لا يقل عن 6 أشهر من التاريخ الذي يتم به استخراج التأشيرة.

كتابة بيانات الطلب باللغة العربية.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الزيارة العائلية

لا بُد من إرفاق الطلب ببعض الأوراق الرسمية التي يحتاج إليها قبول طلب الزيارة العائلية، والتي تتمثل في:

الصورة الشخصية لمن سيقوم بالزيارة.

جواز السفر الخاص بمن يرغب في عمل الزيارة العائلية.

مستند التأشيرة، والذي يمكن استخراجه من خلال وزارة الخارجية السعودية.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تختلف رسوم الزيارة العائلة بحسب مدة الزيارة، ومن خلال الإجابة عمن هم الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية؟ سنوضح الرسوم الواجب دفعها للحصول على التأشيرة:

رسوم الدخول إلى أرض المملكة تصل إلى 2000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة لمدة 6 أشهر تصل إلى 3000 ريال.

رسوم الزيارة العائلية لمدة سنة كاملة تصل إلى 5000 ريال.

رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين تصل إلى 8000 ريال.

لم يتم ذِكر زوج الأخ أو الأخت ضمن المستفيدين من الزيارة العائلية من بين الحالات المذكورة في الرد على من هم الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية، وهي الخدمة التي وفرتها المملكة للمقيمين على أرضها لجلب أفراد عائلتهم إليهم في زيارة إلى المملكة.

أسئلة شائعة

هل يمكن طلب زيارة عائلية للأخت وأولادها؟

لا، يمكن تقديم الطلب للأخت الغير متزوجة فقط.

هل يمكن عمل زيارة لأخت الزوجة في السعودية؟

لا.