النيكل يقفز بأكثر من 4% محققاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عملة بيتكوين إلى حدّ كبير قرب مستوى 67 ألف دولار خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، في وقت قيّم فيه المستثمرون بيانات توظيف أمريكية جاءت أقوى من التوقعات، ما أضعف الرهانات على خفض قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتم تداول أكبر عملة مشفّرة في العالم بارتفاع طفيف قدره 0.4% عند 67,102.8 دولار، لكنها بقيت دون مستوى 70 ألف دولار الرئيسي، مع هدوء ملحوظ في نشاط السوق وسط تراجع السيولة.

وكانت بيتكوين قد تعافت مؤخرًا من هبوط حاد نحو 60 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها منذ ذلك الحين تكافح لاستعادة زخمها الصعودي.

بيانات الوظائف الأمريكية تقلّص رهانات التيسير… وترقّب لمؤشر أسعار المستهلكين

أظهرت بيانات صادرة يوم الأربعاء أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من التوقعات في يناير، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل.

وظلّ معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوياته في عدة أشهر، في حين بقي نمو الأجور قويًا، وهو ما عزّز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وعقب صدور تقرير الوظائف، خفّض المتداولون رهاناتهم على خفض قريب لأسعار الفائدة، إذ أظهرت تسعيرات السوق تراجع احتمالات التيسير النقدي قبل يونيو. وعادة ما تضغط توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفّرة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرّر صدورها لاحقًا يوم الخميس، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن أوضاع سوق العمل.

كما تتجه الأنظار إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المنتظر يوم الجمعة، والذي قد يوفّر صورة أوضح لاتجاهات التضخم ومسار السياسة النقدية للفيدرالي.

ويعكس فشل بيتكوين في اختراق مستوى 70 ألف دولار حالة الحذر في شهية المخاطرة واستمرار التقلبات بعد موجة الهبوط الأخيرة، ما أبقى الأسعار ضمن نطاق عرضي.

BlockFills توقف السحوبات وسط هبوط سوق الكريبتو

أوقفت شركة BlockFills، المزوّدة للسيولة في سوق الأصول المشفّرة، عمليات سحب العملاء في ظل تراجع حاد بأسعار العملات الرقمية، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية متعددة يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» ووسائل أخرى أن الخطوة، التي بدأت الأسبوع الماضي، تعكس مساعي لحماية العملاء والشركة خلال ظروف السوق الضاغطة، والعمل على استعادة سيولة المنصة.

وبحسب التقارير، لا يزال بإمكان العملاء تداول الصفقات الفورية والمشتقات ضمن شروط معينة.

وتخدم BlockFills أكثر من ألفي عميل مؤسسي، وقد تعاملت مع أحجام تداول تجاوزت 60 مليار دولار خلال عام 2025، وفق تقرير «فايننشال تايمز».

ويحاكي قرار تعليق السحوبات إجراءات مماثلة اتخذتها شركات كريبتو خلال فترات هبوط سابقة في السوق.

أسعار العملات البديلة اليوم

تداولت معظم العملات البديلة على ارتفاع طفيف يوم الخميس ضمن نطاقات محدودة.

وارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفّرة عالميًا، بنسبة 1.1% لتصل إلى 1,972.92 دولار.

كما صعدت عملة XRP، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 1.6% إلى 1.38 دولار.