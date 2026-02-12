تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-02-2026

تقدم سعر سهم شركة بروكتر آند جامبل Procter & Gamble (PG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 161.65$، خاصة وقد جاء ارتفاعه الأخير بعدما تمكن خلال تداولاته السابقة من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه حرية اكبر لتوسيع مكاسبه في الفترة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 161.65$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 170.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد