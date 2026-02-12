- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-12 13:22PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر سهم شركة بروكتر آند جامبل Procter & Gamble (PG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 161.65$، خاصة وقد جاء ارتفاعه الأخير بعدما تمكن خلال تداولاته السابقة من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه حرية اكبر لتوسيع مكاسبه في الفترة المقبلة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 161.65$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 170.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد