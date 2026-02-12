الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 06:03 مساءً - معلومات عن مشروع نيوم NEOM حجر الأساس لمدينة المستقبل

يعتبر مشروع نيوم neom حجر الأساس لمدينة المستقبل، ويعد فرصة ممتازة لخريجي الثانوية العامة وذلك لأن هذ المشروع يعمل على بناء قدراتهم وزيادة مهاراتهم، وذلك عن طريق دخولهم أهم الجامعات العالمية ليصبحوا بعد التخرج منها قادرين على بناء مستقبل جديد.

نبذة عن مشروع نيوم NEOM حجر الأساس لمدينة المستقبل

تعتبر مدينة نيوم والتي قام في المملكة العربية السعودية من أكبر المشروعات الاستثمارية والسياسية؛ والتي تؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة العربية السعودية ورؤيتها في عام 2030 ويكون مشروع نيوم هو خطة وضعها ولي العهد محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى الانفتاح الاقتصادي حيث إنه يمتلك طموح كثيرة منها توقف الدولة عن الاعتماد على الدخل القومي الذي ينتج من النفط وباقي مشتقات البترول بل العثور على مصادر بديلة للطاقة وذلك من خلال مشروع نيوم.

لماذا سمي المشروع بهذا الاسم؟

حيث يتميز مشروع نيوم بموقعه الفريد من نوعه لذلك حرصت الجهات المسؤولة عن هذا الشروع بتسميه باسم فريد من نوعه وتعني كلمة نيو باللغة الإغريقية جديد وحرف الميم الأخير يدل على المستقبل، حيث تعني كلمة نيوم كاملة المستقبل الجديد وتسمي في المملكة العربية السعودية باسم نويسا وذلك إشارة إلى موقع المكان في الناحية الشمالية الغربية في المملكة العربية السعودية، كما يعتبر ذلك المشروع من أضخم المشاريع الاستثمارية.

مميزات مشروع نيوم

هناك العديد من المميزات التي يقدمها مشروع نيوم وتعود بالفوائد على الكثير من الأشخاص ومنها:

هي مدينة كبيرة وتبلغ قيمتها خمسمائة مليون دولار وتقام على مساحة كبيرة تمتد إلى ٢٦ ألف و٥٠٠ كيلو متر مربع.

تصل مساحتها إلى الأردن ومصر.

يعتبر مشروع نيوم هي أول مدينة رأسمالية في العالم ويتم إدخالها في الأسواق المالية في عام 2030.

تعتبر مدينة نيوم هي ملك الصندوق الوطني وتعمل على جذب استثمارات من مختلف الشركات في مجال الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضًا: تقديم وظائف منصة قادة المستقبل 1447 برقم الهوية فتح باب التقديم للكوادر Futureleaders

بعض المزايا الأخرى لنيوم

تعتبر مدينة نيوم قريبة من الأسواق التجارية العالمية مثل قناة السويس، بالإضافة للعديد من المزايا، مثل:

يمكن الوصول إليها بسهولة حيث تستغرق ثمان ساعات كحد أقصى وبذلك يمكن ل٧٠% من السكان الوصول إليها.

تركز مدينة نيوم على تسع مجالات للاستثمار وهي مستقبل المياه والطاقة والتنقل وكذلك مستقبل التقنيات الحيوية والغذاء والإعلام والإنتاج الإعلامي وأيضا مستقبل الحياة المعيشية الذي يعتبر القطاع الأساسي الذي تركز عليه مدينة نيوم.

تركز على تطوير التقنيات المستقبلية من خلال القيادة الذاتية للطائرات والأساليب الحديثة للزراعة وعمل شبكات مجانية للإنترنت فائق السرعة أو ما يطلق عليها بالهواء الرقمي الذي يضمن التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى جودة وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة.

يعتبر مشروع مدينة نيوم هو مدينة مجردة من قوانين الدولة المعروفة مثل الضرائب والجمارك وغيرها من القوانين التي تقيد الأعمال التجارية وذلك باستثناء الأنظمة السيادية.

مشروع نيوم حجر الأساس لمدينة المستقبل حيث يعتبر ذلك المشروع من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والتي تسعى لبناء مستقبل ورؤية أفضل لعام 2030.