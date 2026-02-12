افضل شركة تمويل في السعودية 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:10 مساءً - يبحث المواطنون عن افضل شركة تمويل في السعودية للمؤسسات والأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث تضم السعودية عدد كبير من شركات التمويل التي تتيح للعملاء قروضًا تمويلية مميزة وهذا بأقل نسبة فائدة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم مجموعة من أشهر شركات التمويل في السعودية.

افضل شركة تمويل في السعودية للمؤسسات والأفراد

إن الحصول على تمويل أمر ضروري بالنسبة للعديد من المواطنين في السعودية، حيث يساهم في دعم العديد من الأفراد والمؤسسات، ومن خلال الآتي نعرض لكم أشهر شركات تمويلية في السعودية:

1- الشركة السعودية للتمويل

تعتبر الشركة السعودية للتمويل من أفضل الشركات التمويلية بالمملكة، حيث توفر إمكانية الحصول على تمويل شخصي وقروض متنوعة بدون فوائد مُكلفة، ومن أهم المتطلبات للحصول على تمويل ما يلي:

بالنسبة للأفراد تقديم كشف حساب مصرفي وهذا لآخر 3 أشهر.

توفير خطاب تعريف براتب العميل الشهري.

في حالة الحصول على تمويل مؤسسات يجب توفير كشف حساب مصرفي وهذا للآخر 12 شهر.

تقديم صورة طبق الأصل من السجل التجاري للمؤسسة.

توفير قوائم مالية لأخر 3 سنوات تصل إلى 500,000 فأعلى.

تعبئة نموذج طلب التمويل.

2- شركة متاجر للتمويل

إن شركة متاجر للتمويل تعد واحدة من الشركات التمويلية الرائدة بالمملكة، وتتيح برامج تمويلية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، نعرض لكم في الآتي شروط الحصول على تمويل بها:

يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل وكذلك الكفيل عن 4000 ريال.

ينبغي أن يكون الحد الأدنى لمبلغ البيع هو 5000 ريال.

عدم تجاوز فترة السداد المسموح بها وهي 60 شهر.

من الضروري ألا تنقص مدة الخدمة في القطاع العام عن 3 أشهر، أما القطاع الخاص تكون المدة 6 أشهر.

لابد أن يتواجد الكفيل في إحدى فروع الشركة.

بالنسبة للمؤسسات ينبغي تقديم حساب بنكي لآخر 12 شهر، وأن يكون البيع حتى 500,000 ريال دون رهن عقاري، ومدة التمويل لا تتجاوز 48 شهر.

3- شركة تسهيل للتمويل

إن شركة تسهيل التي يُطلق عليها أيضًا الشركة المتحدة للخدمات المالية تعتبر من الشركات التي تخضع إلى رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، ولعل أهم شروط الحصول على تمويل بها ما يلي من نقاط:

يشترط ألا يقل عمر العميل عن 25 سنة.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على تمويل شخصي يعمل بالقطاع الخاص أو العام، وألا يقل راتبه عن 5000 ريال.

لا يمكن الحصول تمويل يقل عن مبلغ 000 ولا يتعدى 250,000 ريال سعودي.

يُقبل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على البحث عن افضل شركة تمويل في السعودية للمؤسسات والأفراد، حيث يساعدهم التمويل لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة أو البدء في مشاريع مُرحبة.