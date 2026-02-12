شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة للاعب السوداني, المحترف بالدوري الأمريكي, لكرة القدم, هاني مختار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة المتداولة للاعب هاني مختار, ظهر فيها من جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي, ناشفيل. مختار, نال إعجاب وإشادة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره متوشحاً بعلم السودان, أثناء جلسة التصوير الخاصة بلاعبي الفريق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

