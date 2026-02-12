شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها

أبهرت متسابقة سودانية, المطربين العرب بقيادة الفنان راغب علامة, والفنانة أنغام, المشرفين على إجازة الأصوات في برنامج “اكس فاكتور”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فعلى الرغم من فشل المتسابقة السودانية, “فاطمة”, في اقناع اللجنة بعد ترديدها إحدى الأغنيات الخليجية, إلا أنها أبهرتهم بعد ترديد جزء من أغنية مواطنتها الفنانة هدى عربي.
ورددت فاطمة, أغنية مواطنتها “الحب هدأ”, بصوت طروب وجد إشادة راغب علامة, وأنغام, الذين منحوها فرصة ثانية بشرط أن تغني سوداني.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قامت السلطانة هدى عربي, بدعم المتستبقة الصغيرة بتدوينة كتبتها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, شاركت بها مقطع مشاركة فاطمة, في المستبقة.
وكتبت المطربة الشهيرة: (جاتني تاقات كتيرة وما فيها غضاضة الزول يحتفل بي حاجاته ( الواصلة ) ولو بعد حين بشوف الناس بحتفوا بي حاجات بسيطة شديد فقررت احتفي بي فاطمة الفنانة وأغنيتي نشوفك اجمل فنانة يا فطوم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
