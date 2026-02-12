كيف اتاكد من صحة الصك العقاري؟ التحقق من الصك العقاري 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - كيف اتاكد من صحة الصك العقاري؟ وما هي مميزات الصك العقاري الإلكتروني؟ فالمملكة العربية السعودية قامت بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في توفير الوقت والجهد على كافة المواطنين والمُقيمين بأراضيها، ومن بينهم خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية، ومن خلال موقع لحظات نيوز سوف نعرض خطوات التحقق من الصك العقاري.

كيف اتاكد من صحة الصك العقاري

يستطيع الأفراد الاستعلام عن الصكوك العقارية بكل سهولة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، وتأتي خطوات التحقق من الصك العقاري على النحو الآتي:

الولوج إلى بوابة ناجز الإلكترونية “من هنا“. من ثم النقر على زر “الدخول” الموجود في منتصف واجهة الموقع. بعد ذلك النقر على “أريد التحقق من صك عقاري”. سوف يُطلب ملئ مجموعة من البيانات والمعلومات المطلوبة، ومنها رقم الهوية الوطنية للراغب في الاستعلام، ورقم هوية أحد مُلاكي العقار. من ثم النقر على زر “استعلام”. سوف تظهر صفحة تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالصك العقاري.

مميزات الصك العقاري الإلكتروني

بعد الإجابة عن سؤال كيف اتاكد من صحة الصك العقاري، فمن الجدير بالذكر أن الصك العقاري خدمة في غاية الأهمية، ومن مزايا الصكوك ما يلي:

استخراج الصك يتم من جهة واحدة.

يقضي على عملية التزوير.

يعمل على توثيق الملكية بصورة جيدة.

يمكن أن يتم عن طريقه التوثيق على موقع وزارة العدل السعودية.

تهتم المملكة العربية السعودية بإتاحة خدمة تُسهل التعرف على رقم الصك العقاري عبر رقم الهوية بشكل إلكتروني بسيط، وهذا إلى جانب الكثير من الخدمات الإلكترونية المتنوعة الأخرى، التي تحرص السعودية على إتاحتها للمواطنين والمقيمين.