كم رقم قبيلة الخوالد؟ وما هو أصل قبيلة الخوالد؟ يعتبر نظام ترقيم القبائل واحد من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية لكي يتم من خلالها العمل على التنظيم الإداري لتلك القبائل، حيث يعتبر المجتمع في المملكة العربية السعودية هو مجتمع قبلي وتعتبر القبيلة هي أهم ما يميزه، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على رمز قبيلة الخوالد.

تكمن الإجابة عن السؤال القائل كم رقم قبيلة الخوالد، في الرقم 912، حيث يعتبر ذلك الرمز هو الذي يمثل في الوقت الحالي رمز الك القبيلة، وقد تحول ذلك الرمز إلى جزء من هويتها، ونوع من أنواع التفاخر بين أبنائها.

ما هو أصل قبيلة الخوالد

تعتبر قبيلة الخوالد واحدة من أكثر القبائل التي اختلف المؤرخين على أصلها، وذلك ما سوف نعرفه من خلال النقاط التالية:

يقال من قبل العديد من علماء الأنساب أن القبيلة ترجع إلى قبيلة من بني ربيعة بن عامر بن صعصعة من قبيلة هوازن.

وهناك فريق آخر من العلماء يرى أن القبيلة ترجع إلى قبيلة من بني غزية من قبيلة طيء.

وهناك رأي آخر يري أن القبيلة ترجع إلى خالد بن الوليد، ولكن ذلك الرأي لا يعتبر الأصوب، حيث إن الكثيرين يقولون أن تسب خالد بن الوليد قد اندثر.

أفخاذ قبيلة الخوالد

تتكون قبيلة الخوالد من 8 أفخاذ، سوف نتمكن من التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

المهاشير.

العمور.

العماير.

الصبيح.

الدعوم.

الجبور.

آل حميد.

آل جناح.

المعارك التي خاضتها قبيلة الخوالد

تعتبر قبيلة الخوالد واحدة من القبائل التي دخلت في الكثير من الحروب، ويمكن أن نتعرف على بعضها من خلال النقاط التالية:

قام شيخها المعروف باسم أجود بن زامل الجبري بغزو بعض القبائل.

ليس ذلك فقط بل عمل أجود بن زامل على غزو الاحساء بجنود كثيرة من الحاضرة والبادية وصبح الفضول على حفر الباطن وقد تمكن من الحصول على الكثير من الغنائم.

كانت من أكثر القبائل المتصارعة مع أشراف مكة.

دخل شيخ القبيلة براك بن غرير بالدخول في عدد من المعارك، تمكن خلالهم من الدخول إلى القطيف ونجد.

وتعتبر معارك القبيلة مع قبيلة مطير هي أكثر المعارك شهرة، حيث إنها عبارة عن سلسلة كبيرة من المعارك التي نتجت عن الدخول في العديد من الخلافات.

شيوخ قبيلة الخوالد

لقبيلة الخوالد العديد من الشيوخ الذين عملوا على إدارة شؤونها، يمكننا التعرف على الكثير منها من خلال النقاط التالية:

الشيخ محمد بن غرير آل حميد.

الشيخ علي بن محمد آل حميد.

الشيخ عريعر بن دجين آل حميد.

الشيخ سليمان بن محمد آل حميد.

الشيخ سعدون بن محمد آل حميد.

الشيخ سعدون بن عريعر آل حميد.

الشيخ زيد بن عريعر.

الشيخ دويحس بن عريعر آل حميد.

الشيخ دجين بن عريعر آل حميد.

الشيخ بطين بن عريعر آل حميد.

الشيخ براك بن غرير آل حميد.

الشيخ براك بن عبد المحسن السرادح.

تعتبر قبيلة الخوالد واحدة من القبائل المميزة في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز تلك القبيلة بتاريخها الطويل، لذلك عملت المملكة العربية السعودية بمنح تلك القبيلة رمز يعبر عنها، وذلك كأحد أساليب التنظيم السياسي بها.