منع مشاركة أي وزير في أعمال أي لجان أو مجالس أو كيانات خارج نطاق الحكومة إلا بإذن من رئيس الوزراء

أصدر رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، توجيهاً رسمياً، يقضي بتنظيم مشاركة الوزراء ووزراء الدولة في اللجان والمجالس خارج إطار الحكومة التنفيذية.

ونص التوجيه الذي صدر عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم تعميمه بواسطة وزير شؤون مجلس الوزراء، لمياء عبد الغفار، على عدم جواز مشاركة أي وزير أو وزير دولة في أعمال أي لجان أو مجالس أو كيانات خارج نطاق الحكومة التنفيذية، إلا بعد الحصول على إذن مباشر وصريح من رئيس الوزراء شخصياً.

واستثنى التوجيه من هذا القيد، اللجان والمجالس التي يترأسها رئيس مجلس السيادة، في إشارةٍ إلى الحرص على تنسيق العمل مع أعلى سلطة سيادية في البلاد.

ودعا التوجيه، الجهات المعنية كافة إلى الالتزام الفوري بأحكامه ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، وذلك في إطار جهود ضبط الأداء الحكومي وتوحيد الجهود التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

