شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)

كشف الحاجة فايزة, والدة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, عن شعورها بالخذلان, من أحد المطربين الشباب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت والدة الحوت, في حوار أجراه معها الصحفي أحمد دندش, عن شعورها بالخذلان من الفنان مصطفى البربري. وقالت حاجة فايزة, أن البربري, في الماضي كان لا يبارح منزلها, وعن سؤالها حول الذين كانوا حول إبنها الراحل قالت: (كلهم منافقون عدا صديقه الراحل أحمد الصاوي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

