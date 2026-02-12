كيف تهيئ جسمك لصيام رمضان؟.. دليل عملي خطوة بخطوة

مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل كثيرون: كيف نُهيئ أجسامنا لاستقبال هذا الشهر الكريم فنصوم بنشاط لا بإرهاق؟ والإجابة تكمن ببساطة في إدخال تعديلات تدريجية على نمط الحياة والروتين اليومي.

العديد من الأشخاص يعانون في الأيام الأولى من رمضان أعراضا مزعجة مثل الصداع، الخمول، واضطراب النوم، وهذه ليست قدرا محتوما، بل إشارة إلى أن الجسم انتقل فجأة من وفرة الطعام إلى الصيام دون مهلة كافية.

ولتجنب هذه الأعراض، يمكن اتباع الخطوات التالية قبل أسبوع على الأقل من رمضان:

اضبط ساعتك البيولوجية

قدم موعد نومك واستيقاظك تدريجيا بمعدل 15–30 دقيقة يوميا. احرص على النوم المتواصل 4–6 ساعات، وقصّر قيلولة بعد الظهر إلى 20–30 دقيقة فقط.

تدرّج في استهلاك القهوة

الانقطاع المفاجئ عن الكافيين يسبب الصداع والإرهاق. خفف عدد فناجين القهوة يوميا قبل رمضان، واستبدل بعضها بالشاي الخفيف أو المشروبات العشبية، وتجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لأنها تزيد الجفاف.

عوّد معدتك على فترات أطول بين الوجبات

قبل رمضان، أخر الفطور، قدم موعد العشاء، وقلّل الوجبات الخفيفة. لا حاجة للوصول إلى مرحلة الجوع الشديد، فقط دَرّب المعدة على الانتظار لفترات أطول.

اختر أطعمة تمنح طاقة تدوم طويلًا

استبدل الخبز الأبيض بالأسمر، والأرز الأبيض بالبني أو البرغل، وأضف الشوفان. ركّز على الكربوهيدرات المعقدة، البروتين، والألياف من البيض، العدس، والحمص، مع خفض تدريجي للحلويات والمقليات والأطعمة المصنعة.

اشرب الماء بذكاء

لا تشرب كمية كبيرة دفعة واحدة، بل وزّع 8–12 كوبا من الماء بين الإفطار والسحور. تجنّب الاعتماد على الشاي أو القهوة لتعويض الماء، واستعن بالخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.

خفّض استهلاك السكر تدريجيا

السكر يمنح طاقة سريعة يتبعها هبوط حاد يسبب الإرهاق والجوع. استبدل السكر بالعسل أو التمر بكميات معتدلة، واعتمد الفاكهة الكاملة بدل العصائر.

قلّل التدخين تدريجيا

الانقطاع المفاجئ عن النيكوتين يسبب صداعا وتوترا. حاول التقليل تدريجيًا قبل رمضان، أو الإقلاع نهائيا إن أمكن.

مارس الرياضة باعتدال

حوّل التمارين عالية الشدة إلى معتدلة: مشي سريع، سباحة خفيفة، يوجا، تمارين إطالة. أفضل وقت لممارسة الرياضة خلال رمضان هو بعد الإفطار بساعتين.

استشر طبيبك مبكرا

إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري، ضغط الدم، أو القلب والكلى، لا تصم رمضان من دون استشارة الطبيب لضبط مواعيد وجرعات الأدوية.

جهّز عقلك للصيام

الاستعداد الذهني لا يقل أهمية عن الجسدي. ركّز على أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل تدريب للإرادة وإعادة برمجة للعادات اليومية.

