بدء تأمين الموسم الشتوي بمشروع حلفا الجديدة

بدأت الإدارة العامة لوقاية النباتات بدعم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم عملية مكافحة وتطهير قنوات الري بمشروع مؤسسة حلفا الجديدة من أعشاب النيل التي تسببت في انسدادها وإعاقة سريان مياه الري.

والتقى د. مبارك عثمان حمدان، مدير عام الإدارة العامة لوقاية النباتات، في زيارة تفقدية للمشروع، بمدير مؤسسة مشروع حلفا الجديدة محمد أحمد علي أبوعوه، بحضور رئيس قسم الوقاية بمحلية حلفا، المهندس يحيى موسى، والمدير التنفيذي بالمشروع، والمدير الزراعي، ورئيس قسم وقاية النباتات، وممثل الأمن الاقتصادي، والمستشار القانوني بالمشروع.

وأوضح د. مبارك أهمية إشراك الجهات ذات الصلة والمجتمع في مكافحة أعشاب النيل، كما ذكر أهمية تفعيل آلية الرقابة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجميع على ضرورة التعاون والتنسيق في مجابهة جميع الآفات التي تهدد الزراعة بالمشروع، كما التقى مدير إدارة الري بالمشروع، حيث أكد أن المكافحة الكيميائية التي تقوم بها الإدارة العامة لوقاية النباتات هي الحل الأمثل.