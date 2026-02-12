الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 09:03 مساءً - الموارد البشرية:”تحذير قوي غرامة قد تصل إلى 5000 ريال سعودي على المتجاوزين في اليوم الوطني

الموارد البشرية تُصدر غرامة فورية بقيمة خمسة آلاف ريال سعودي في اليوم الوطني، من المعروف أن وزارة الموارد البشرية من أهم الوزارات التي تهتم بالعمل على توفير حقوق العاملين في المملكة سواء للمقيمين أو المواطنين، لذلك وضعت تلك الغرامة للحفاظ على حقوقهم، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على الغرامة المفروضة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل أكبر.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على فرض الغرامة الخاصة باليوم الوطني، تلك الغرامة التي سوف يقوم بسدادها أصحاب الأعمال الذين لم يمنحوا الموظفين إجازة بمناسبة اليوم الوطني.

أحتاج للعمالة في بعض الأعمال في اليوم الوطني ما الحل

أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كلامها بخصوص الغرامة وقالت، يمكن لأصحاب الأعمال العمل بشكل طبيعي مع العمل على توفير أجر للعمالة بشكل إضافي تعويضًا عن يوم الإجازة، وذلك هو الحل الوحيد الذي يتمكن من خلاله صاحب العمل تجنب الغرامة دون تعطيل عمله.

موعد إجازة اليوم الوطني في السعودية

يعتبر يوم 23 سبتمبر هو موعد إجازة اليوم الوطني في السعودية، ولكن في حالة إذا حدث وكان ذلك اليوم إجازة رسمية في المملكة، تعمل المملكة على إعطاء يوم بديل له، كما هو العام الحالي، حيث إن الإجازة في ذلك العام كل من يومي 23 سبتمبر و24 سبتمبر، والموافق يوم 9 من ربيع الأول.

نظرًا لأهمية اليوم الوطني السعودي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير كافة الوسائل التي يتمكن من خلالها المواطنون الحصول على الإجازة المطلوبة، مهما كان القطاع الذي يعملون به.