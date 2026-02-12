شكرا لقرائتكم خبر شراكة إقليمية لتعزيز جودة البيانات التعليمية وبناء قدرات الإحصائيين بالدول العربية حول مؤشرات الهدف الرابع SDG4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهدفت الورشة إلى تعزيز القدرات الفنية للفرق الوطنية الإحصائية في احتساب مؤشرات الهدف الرابع ومواءمتها مع الأطر والمنهجيات العالمية، بما يسهم في رفع جودة ودقة التقارير الوطنية، ودعم السياسات التعليمية المبنية على الأدلة، وتعزيز رصد التقدّم نحو تحقيق غايات الهدف الرابع في الدول العربية.
استُهلت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة مدير عام المركز، د. عبدالرحمن المديرس، أكد فيها أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية ورفع جودة البيانات التعليمية، مشيرًا إلى أن بناء القدرات الوطنية للإحصائيين يمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة أنظمة التعليم وتعزيز دقة قياس التقدّم.
كما شاركت رئيسة قسم التربية بمكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، السيدة ميسون شهاب، بكلمة أكدت فيها أهمية مواءمة البيانات الوطنية مع الأطر العالمية، ودعم الدول العربية في تطوير أنظمتها الإحصائية التعليمية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كذلك كلمة لمدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، السيد باولو فونتاني، شدد فيها على أهمية التكامل بين مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، ومعهد اليونسكو للإحصاء، لتعزيز جودة البيانات التعليمية وتوحيد المنهجيات، ودعم رصد التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع في المنطقة العربية.
استعراض المشاريع الاستراتيجية للمركز
تضمن اليوم الأول استعراضًا لأبرز مشاريع المركز الاستراتيجية في مجال ضمان جودة البيانات الإحصائية في الدول العربية (22 دولة)، قدّمته سعادة المدير العام المساعد للمركز، د. فاطمة رويس، حيث جرى تسليط الضوء على التقرير الدوري الإقليمي لحالة جودة التعليم في الدول العربية، ومشروع مصفوفة التنبؤ الإسقاطي لجودة البيانات واستشراف مستقبل جودة وتميّز التعليم في المنطقة.
وتُعد هذه المشاريع أدوات تحليلية داعمة لصنع القرار، تركز على تعزيز موثوقية البيانات وقياس المؤشرات التربوية وبناء مسارات تتبّع تدعم التطوير وتحقيق المستهدفات الوطنية والإقليمية.
برنامج تدريبي مكثف وجلسات فنية متخصصة
شهدت الورشة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا امتد على مدار أربعة أيام، تضمن جلسات فنية متخصصة وعروضًا تقنية وجلسات تطبيقية عملية، شملت:
- الإطار العملي لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
- التصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED 2011) ومراجعة خرائط البرامج التعليمية الوطنية
- قياس مخرجات التعلم (المؤشر 4.1.1)
- المؤشرات العالمية والمعيارية لهدف التنمية المستدامة الرابع، بما يشمل التعاريف والبيانات المطلوبة ومنهجيات الاحتساب
- إحصاءات الإنفاق على التعليم وتحليل مؤشراته
- استخدام مسوح الأسر المعيشية في رصد المؤشرات
- آليات الإبلاغ عن بيانات الهدف الرابع لأغراض الرصد العالمي
- مسوح التعليم النظامي والقراءة والتحصيل التعليمي لمعهد اليونسكو للإحصاء
اجتماعات ثنائية لدعم الجهود الوطنية
في إطار تعزيز الدعم الفني المخصص للدول، عُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الدول العربية، وذلك لمناقشة التحديات الوطنية، وتبادل الخبرات، وبحث سبل تطوير نظم البيانات التعليمية بما يتواءم مع المنهجيات الدولية.
أبرز توصيات الورشة
قيام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت ومعهد اليونسكو للإحصاء:
- بالتنسيق على مستوى السياسات بمحور الإنفاق على التعليم مع الوزارات والجهات المعنية ومتخذي القرار في الدول والخروج بصيغ تنفيذ استراتيجية لضبط جودة البيانات الإحصائية لقياس مؤشرات التنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع على سبيل المثال: تكوين فرق عمل وطنية تشمل كافة الجهات المعنية كالمركز الوطني للإحصاء، ووزارة التعليم، ووزارة المالية واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .. الخ، وتنفيذ ورش عمل تخصصية، ووضع آليات لدعم وتمكين وزارات التعليم من خلال إلزام الجهات تزويدها بالمعلومات باعتبارها أصول وطنية يمكن مشاركتها وفق الضوابط والسياسات المنظمة، تبادل الخبرات ورصد فضلى الممارسات ونشرها في توظيف المصادر والعوامل المؤثرة في رصد المؤشرات بنجاح في الدول وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، تبني خطط تنفيذية واضحة ومستمرة، تدعم بناء القدرات وتحسين المخرجات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
- تحديث قائمة البرامج التعليمية إسكد لكل دولة، لتكون البيانات والمعلومات صحيحة ومتوافقة مع قائمة البرامج.
- رفع مخرجات هذه الورشة إلى اللجنة التوجيهية العليا للهدف الرابع ومجموعة الشيربا.
- عقد اجتماعات ثنائية لبعض الدول خاصة التي تحدث بها أحداث وحروب تؤثر على التقدم المحرز في الهدف الرابع للوقوف على التحديات التي تحول دون الوصول إلى المستهدفات.
- العمل على تشكيل فرق مساندة من الدول العربية لمساعدة الدول في توفير مؤشرات التعليم سواء الوطنية أو الدولية.
- الدعوة لرصد المساعدة الإنمائية (المنح) من جميع البلدان بما فيها الدول العربية وليس فقط دول OECD.
- التواصل من قبل الدول العربية مع معهد اليونسكو للإحصاء لتوفير جميع استمارات المسح السنوية مزودة بالبيانات المطلوبة وفي الوقت اللازم.
- تنظيم اجتماع تشاوري وتحضيري قبل اجتماع مونتريال (أبريل 2026) ما بين أعضاء الفريق التقني (TCG) والإحصائيين الوطنيين من الدول العربية لمناقشة جدول أعمال الاجتماع والاتفاق على موقف واحد للمجموعة العربية. ثم بعد اجتماع مونتريال، تنظيم اجتماع آخر يقوم فيه الفريق التقني (TCG) بعرض النتائج للإحصائيين الوطنيين.
- تطوير عمليات الافصاح.
- توحيد المصطلحات للمسوح الإحصائية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة العربية.
- تحديد مصفوفة الارتباط بين المؤشرات وعلاقة التأثير فيما بينها.
- وضع ضوابط ودليل مهام وأدوار لاختيار المنسق الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لضمان الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر شراكة إقليمية لتعزيز جودة البيانات التعليمية وبناء قدرات الإحصائيين بالدول العربية حول مؤشرات الهدف الرابع SDG4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.