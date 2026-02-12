شكرا لقرائتكم خبر شراكة إقليمية لتعزيز جودة البيانات التعليمية وبناء قدرات الإحصائيين بالدول العربية حول مؤشرات الهدف الرابع SDG4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت ومعهد اليونسكو للإحصاء (UIS)، ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات الإحصائيين في المنطقة العربية حول مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4)، وذلك خلال الفترة 9–12 فبراير 2026م، بمشاركة ممثلي الدول العربية والخبراء حضورياً وعن بُعد.

وهدفت الورشة إلى تعزيز القدرات الفنية للفرق الوطنية الإحصائية في احتساب مؤشرات الهدف الرابع ومواءمتها مع الأطر والمنهجيات العالمية، بما يسهم في رفع جودة ودقة التقارير الوطنية، ودعم السياسات التعليمية المبنية على الأدلة، وتعزيز رصد التقدّم نحو تحقيق غايات الهدف الرابع في الدول العربية.

استُهلت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة مدير عام المركز، د. عبدالرحمن المديرس، أكد فيها أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية ورفع جودة البيانات التعليمية، مشيرًا إلى أن بناء القدرات الوطنية للإحصائيين يمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة أنظمة التعليم وتعزيز دقة قياس التقدّم.

كما شاركت رئيسة قسم التربية بمكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، السيدة ميسون شهاب، بكلمة أكدت فيها أهمية مواءمة البيانات الوطنية مع الأطر العالمية، ودعم الدول العربية في تطوير أنظمتها الإحصائية التعليمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كذلك كلمة لمدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، السيد باولو فونتاني، شدد فيها على أهمية التكامل بين مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، ومعهد اليونسكو للإحصاء، لتعزيز جودة البيانات التعليمية وتوحيد المنهجيات، ودعم رصد التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع في المنطقة العربية.

استعراض المشاريع الاستراتيجية للمركز

تضمن اليوم الأول استعراضًا لأبرز مشاريع المركز الاستراتيجية في مجال ضمان جودة البيانات الإحصائية في الدول العربية (22 دولة)، قدّمته سعادة المدير العام المساعد للمركز، د. فاطمة رويس، حيث جرى تسليط الضوء على التقرير الدوري الإقليمي لحالة جودة التعليم في الدول العربية، ومشروع مصفوفة التنبؤ الإسقاطي لجودة البيانات واستشراف مستقبل جودة وتميّز التعليم في المنطقة.

وتُعد هذه المشاريع أدوات تحليلية داعمة لصنع القرار، تركز على تعزيز موثوقية البيانات وقياس المؤشرات التربوية وبناء مسارات تتبّع تدعم التطوير وتحقيق المستهدفات الوطنية والإقليمية.

برنامج تدريبي مكثف وجلسات فنية متخصصة

شهدت الورشة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا امتد على مدار أربعة أيام، تضمن جلسات فنية متخصصة وعروضًا تقنية وجلسات تطبيقية عملية، شملت:

الإطار العملي لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

التصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED 2011) ومراجعة خرائط البرامج التعليمية الوطنية

قياس مخرجات التعلم (المؤشر 4.1.1)

المؤشرات العالمية والمعيارية لهدف التنمية المستدامة الرابع، بما يشمل التعاريف والبيانات المطلوبة ومنهجيات الاحتساب

إحصاءات الإنفاق على التعليم وتحليل مؤشراته

استخدام مسوح الأسر المعيشية في رصد المؤشرات

آليات الإبلاغ عن بيانات الهدف الرابع لأغراض الرصد العالمي

مسوح التعليم النظامي والقراءة والتحصيل التعليمي لمعهد اليونسكو للإحصاء

كما تضمنت الورشة جلسات متابعة فنية معمّقة للدول العربية، وأنشطة تطبيقية، وجلسات تشاورية لرصد أبرز التوصيات، بما يعزز الاتساق في التقارير الوطنية ويدعم جودة القياس.

اجتماعات ثنائية لدعم الجهود الوطنية

في إطار تعزيز الدعم الفني المخصص للدول، عُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الدول العربية، وذلك لمناقشة التحديات الوطنية، وتبادل الخبرات، وبحث سبل تطوير نظم البيانات التعليمية بما يتواءم مع المنهجيات الدولية.

أبرز توصيات الورشة

قيام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت ومعهد اليونسكو للإحصاء: